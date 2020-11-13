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В Китае российское «Небо» назвали «заклятым врагом» F-35

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Источник изображения: Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

В публикации, размещенной на китайском портале Sina, российская радиолокационная станция (РЛС) метрового диапазона «Небо-У» названа заклятым врагом американского истребителя пятого пополения F-35 Lightning II. На данный материал обратило внимание РИА Новости.

«В общем Россия сейчас обладает самыми современными радарами и множеством боеспособных ракет. Ее сеть противовоздушной обороны можно охарактеризовать как очень плотную», — сообщается в публикации.

Там же утверждается, что в настоящее время Россия обладает всеми возможностями для обнаружения и перехвата малозаметных летательных аппаратов, к которым относится, в частности, F-35 Lightning II.

Согласно публикации, «Небо-У» может обнаруживать воздушные цели на высоте 75 километров и на расстоянии 600 километров, после чего уничтожать последние при помощи систем С-400 «Триумф» или «Панцирь-С1».

В апреле «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что РЛС «Небо-М» и «Подлет», усиленные автоматической системой управления (АСУ) «Фундамент-М», прикроют небо Дальнего Востока.

В августе 2018 года военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что американские малозаметные истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II допускают обнаружение российскими РЛС противовоздушной обороны (ПВО).

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-22
F-35
Небо РЛК
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
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