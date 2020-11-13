Китай практикует запуск “роя” дронов-смертников, начиненных взрывчаткой

В Китае разработали дрон-смертник, наполненный взрывчаткой, который может летать над полем битвы и охотиться за целями. Недавно вооруженные силы Китая провели испытания, запустив целый рой таких дронов из кузова грузовика.

Китайская академия электроники и информационных технологий (CAEIT), дочерняя компания китайской государственной корпорации China Electronics Technology Group Corporation, опубликовала видео испытаний, проведённых в сентябре. Китайский легковой тактический автомобиль Dongfeng Mengshi выпустил рой барражирующих боеприпасов, известных как дроны-самоубийцы или камикадзе. Видео испытаний, о котором впервые сообщила The War Zone, также показало, что в испытании CAEIT также участвовал по крайней мере один дрон, запущенный из трубы, установленной на вертолёте Bell 206L, а также один, сброшенной с вертолёта, похожего на Robinson серии R.

Вертолёт Bell 206L, запускающий небольшой дрон во время испытаний CAEIT. Источник: https://www.thedrive.com/

Вертолёт Robinson R-series, сбрасывающий трубу с небольшим дроном внутри. Источник: https://www.thedrive.com/

Ближе к концу видео можно увидеть рой из 11 дронов, летящих вместе.

Как работает дрон-смертник?

Пусковая установка на грузовике имеет 48 ячеек. Мы можем предположить, что один грузовик способен запустить десятки барражирующих боеприпасов, которые заполняют пробел между крылатыми ракетами и большим количеством беспилотных боевых летательных аппаратов.

Пусковая установка с 48 ячейками для запуска БЛА-камикадзе на грузовике. Источник: https://www.thedrive.com/

Устройство оснащено выдвижными крыльями и камерой, несёт осколочно-фугасные боеголовки и может барражировать, пока оператор ищет потенциальные цели.

Дроны — камикадзе предназначены для уничтожения личного состава врага, легковых транспортных средств и даже бронетехники. Оператор, оснащённый планшетом, который, по всей видимости, является платформой командного интерфейса, выбирает несколько целей для поражения дронов.

Неясно, какой именно тип беспилотника использовался в испытаниях, но он напоминает беспилотник-смертник CH-901, первый в Китае тактический беспилотник, разработанной государственной Китайской корпорацией аэрокосмической науки и технологий. Как сообщает South China Morning Post, CH-901 небольшого размера — всего 1,2 метра в длину и весом 9 кг., но он может провести в воздухе до 120 минут и развивать скорость до 150 км / ч перед детонацией.

12-трубная пусковая установка для БЛА СН-901. Источник: https://www.thedrive.com/

“Made in China”. Есть ли у системы помехи?

Неясно, применялась ли уже эта система в Народно-освободительной армии. Китайские военные инсайдеры сообщили SCMP, что разработка находится на ранней стадии и Китай все еще пытается преодолеть различные технические проблемы. Например, военные обнаружили помехи в системе связи: искусственный интеллект слишком медленно реагирует.

Китай добился больших успехов в области распространения беспилотных летательных аппаратов за последние годы. CAEIT не только установила рекорд, запустив сразу 200 дронов с неподвижным крылом два года назад, Китай также не раз демонстрировал крупные операции с использованием стандартных квадрокоптеров.

Дроны роятся по миру…

Однако не только Китай стремится к созданию роевых дронов. Управление военно-морских исследований разрабатывает многотрубные пусковые установки для дронов Coyote в рамках своей программы Low Cost UAV Swarming Technology (LOCUST), которую ВМФ впервые продемонстрировал в 2015 году. Дроны можно запускать как с земли, так и с корабля.

Другие военные подразделения также рассматривают различные возможности создания “убийственного роя”. Например, одна из программ Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) изучала запуск десятков восстанавливаемых дронов Gremlin с самолета C-130 Hercules.

Военные заинтересованы в технологии роения дронов, потому что это открывает много возможностей во время военных действий: будь то разведка, подавление связи или кинетический удар.

Однако потенциальных средств защиты от этих боевых систем недостаточно, они непропорционально дороги или все еще очень незрелы.

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