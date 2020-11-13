Wing Loong II: теперь и для Нигерии

Африка активно вооружается китайской техникой. Вчера, 11 ноября, портал defenseworld.net сообщил о том, что ВВС Нигерии получили первую партию заказанных у Китая ударных дронов Wing Loong II.

«Wing Loong II, который может оставаться в воздухе 31 час в режиме разведки и 26 часов в ударной роли, внесёт значительный вклад в операции по борьбе с бандитизмом», — сообщили в пресс-службе ВВС Нигерии.

Беспилотники Wing Loong II Источник изображения: defenseworld.net

Первая партия включает в себя четыре беспилотника из восьми заказанных. По словам командующего ВВС Нигерии Садика Абубакара, два дрона будут развёрнуты в недавно созданной 203-й боевой разведывательной группе в Гомбе, ещё два — в оперативно-воздушном штабе операции LAFIYA DOLE в Майдугури.

В Chengdu Aircraft Industry Group, производящей Wing Loong II, указывают, что данный беспилотник — боевая машина, по своим возможностям сопоставимая с американскими аппаратами MQ-9 Reaper. Длина китайского дрона составляет 11 м, высота — 4,1 м, размах крыльев — 20,5 м. Максимальная высота полёта — 9 км, скорость полёта достигает 340 км/ч.

Wing Loong II оснащён разведывательным модулем и способен нести ракеты с лазерным наведением, а также корректируемые бомбы со спутниковым наведением. Максимальный взлётный вес беспилотника составляет 9 т, из которых 480 кг приходятся на боевую нагрузку.