Присмотреть за миром: в Карабахе задействуют российские вертолеты

В миротворческой операции в Карабахе задействуют боевые вертолеты

В рамках миротворческой операции России в Нагорном Карабахе будут задействованы боевые вертолеты. Они уже переброшены на ереванский аэродром. Миссия была согласована в рамках подписанного Россией, Азербайджаном и Арменией 9 ноября соглашения по прекращению огня. Для участия в операции в зоне конфликта уже размещены 414 из 1960 миротворцев.

Вертолеты Ми-8 и Ми-24 российских ВКС в рамках миротворческой операции будут контролировать районы прекращения боевых действий в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, вертолеты также задействуют в доставке материально-технического имущества и личного состава миротворческого контингента в труднодоступные районы непризнанной республики.

Вертолеты перебросили на аэродром Еревана на самолетах военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан».

В российском Генштабе ранее сообщали, что за минувшие сутки в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев, десятки автомобилей и других машин, а также восемь вертолетов и беспилотники. Согласно договоренностям, всего группировка должна состоять из 1 960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и другой техники.

Это, в частности, обговаривается в соглашении о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое 9 ноября подписали президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как отметил глава российского государства, в соответствии с достигнутыми договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях. Москва, в свою очередь, вводит в регион миротворцев из РФ. Баку и Ереван также взяли на себя обязательство провести обмен пленными и телами погибших.

В Баку называют соглашение капитуляцией Еревана. Как подчеркнул Ильхам Алиев, документ максимально выгоден его стране. По его словам, теперь, когда военный этап завершен, можно переходить к решению политических вопросов.

Никол Пашинян, в свою очередь, отмечает, что решение о мире далось ему тяжело, но позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. «Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение», - говорил глава армянского правительства в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе пять лет. Их пребывание там может быть автоматически продлено на очередные пятилетние периоды при условии, что ни одна из сторон за шесть месяцев до истечения срока не заявит о намерении отменить это положение. В рамках операции на территории непризнанной республики создадут миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

«По согласованию сторон, в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях», - гласит подписанное соглашение.

Главная обязанность миротворцев - примирение враждующих сторон. Для этого они следят за соблюдением международных договоренностей участниками конфликта, препятствуют вооруженным столкновениям между ними, снабжению их вооружением со стороны внешних сил, регулируют спорные вопросы, стремятся не допустить провокации, охраняют различные делегации, а также помогают мирному населению.

Они могут использовать только легкое вооружение и только в целях самообороны и защиты мирного населения.

Миротворцы не могут применять оружие против гражданских лиц и переходить на какую-либо сторону конфликта.

В регионе будут действовать миротворцы только из России, но Турция будет участвовать в работе совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Соответствующий Меморандум был подписан по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара. Этот центр будет размещен на территории Азербайджана.

Кристина Сизова