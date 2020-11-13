Служили вместе: Зеленский поздравил американских ветеранов

Зеленский поздравил с праздником американских морпехов и ветеранов ВС США

Владимир Зеленский поздравил США с Днем ветеранов - по словам президента Украины, в рядах американской армии сражалось много украинцев. Он также поблагодарил украино-американских экс-военнослужащих за сохранение «боевого духа казачества».

Украинцы служили в рядах Вооруженных сил США с достоинством и честью, укрепляя связь между двумя странами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя Америку с Днем ветеранов в Facebook.

«Сегодня День памяти и уважения воинов нашего стратегического партнера и союзника - Соединенных Штатов Америки», - заявил он.

Украинский глава добавил, что некоторых из американских украинцев наградили высшей военной наградой США - Медалью Почета. Среди них - морпех Майкл Странк, участвовавший в битве за Иводзиму с японцами.

«Легендарные украино-американские воины служат живым свидетельством американских ценностей», - подчеркнул президент Украины.

Он напомнил также о «тихом и самоотверженном служении» Романа Купчинского, главного редактора украинской версии «Радио Свобода» в 1991-2002 годах.

«Украино-американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества. Спасибо вам за вашу постоянную поддержку Украины в эти трудные времена. Слава Украине! Боже, благослови Америку!» - написал также Зеленский.

Укрепление связей с Вашингтоном - это не только важная часть внешнеполитического курса Киева, но и личная традиция для украинских президентов. Предшественник Зеленского на посту главы государства Петр Порошенко в феврале 2019 года получил награду «Международный государственный деятель» в городе Филадельфия (штат Пенсильвания).

Приз был присужден ему Советом по вопросам мировых дел города Филадельфия как «символ единства Украины и США». «Глубоко тронут, и для меня большая честь получить награду… Я считаю это признанием наших совместных усилий, признанием прогресса, который мы сделали как украинская нация», - заявил Порошенко.

По его словам, каждый гражданин Украины «чрезвычайно ценит» поддержку со стороны Вашингтона, а также то, что США «выступают бок о бок с нашей страной». Кроме того, Порошенко отметил, что на Украине гордятся «стабильной поддержкой со стороны обеих партий в конгрессе» (Демократической и Республиканской) и администрации Соединенных Штатов.

Публикация Порошенко сопровождается видеозаписью - на ней украинский президент, члены Совета и девушки в вышиванках поют сначала гимн Украины, а после - гимн США. Председатель Совета по вопросам мировых дел Филадельфии Крэйг Снайдер заявил, что Порошенко возглавил украинцев «в борьбе за независимость» и защите «универсальных истин».

Совет по вопросам мировых дел Филадельфии (World Affairs Council of Philadelphia) является неправительственной организацией, основанной в 1862 году в поддержку президента США Авраама Линкольна. Совет регулярно награждает иностранных политиков.

В сентябре 2018 года Порошенко прилетел в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН и в ходе визита отметил свой 53-й день рождения.

В украинской общине Нью-Йорка Порошенко поздравили традиционной песней «Многая лета» и композицией «Happy birthday, mister president».

Кроме того, на встрече с украинской общиной президент Украины вручил государственные награды: сенатору США от штата Вашингтон Марку Антонию Милошиа - орден «За заслуги» - за «весомый вклад в укрепление международного авторитета украинского государства, развитие межгосударственного сотрудничества и плодотворную общественную и гуманистическую работу».

Вашингтон тоже пристально наблюдает за Украиной. Агентство США по международному развитию намерено выделить $38 млн на воспитание у молодых людей в возрасте от 10 до 35 лет на Украине чувства ответственности за европейское будущее страны и развитие «демократических ценностей».

Отдельного внимания заслуживает военная помощь США Киеву - ежегодно американские конгрессмены и президент одобряют сотни миллионов долларов на снабжение украинской армии.

Петр Николаев