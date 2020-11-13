Российские вертолеты перелетели на аэродромы базирования в Карабахе

Отправка вертолетов ВКС России в Нагорный Карабах для несения миротворческой службы.

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вертолеты Ми-8 и Ми-24, принимающие участие в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, перелетели на аэродромы базирования, сообщает Минобороны России.

"Вертолеты Ми-8 и Ми-24, доставленные самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 для участия в миротворческой операции, перелетели на аэродромы базирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолеты подготовлены инженерно-техническим составом к эксплуатации.

"Экипажи армейской авиации выполнили тренировочные полеты на вертолетах и убыли на аэродромы базирования для выполнения задач в интересах миротворческого контингента", - добавляется в сообщении.

Группировка российских миротворческих сил составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

Ми-8 - многоцелевой вертолет, используется для выполнения гражданских и военных задач. Ми-24 - вертолет-штурмовик, принимал участие в десятках вооруженных конфликтов, в том числе в составе советских войск в Афганистане.

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