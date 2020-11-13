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Российская газета

Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после пятимесячного похода

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Источник изображения: Лев Федосеев/ТАСС

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток из дальнего похода.

Об этом сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Пять месяцев в походе провели большие десантные корабли "Николай Вилков", "Адмирал Невельской", "Ослябя" и "Пересвет". За 158 ходовых суток каждый из них прошел более 23 тысяч морских миль.

Отрядом кораблей командовал капитан первого ранга Геннадий Поддубный. Отряд задействовали в учениях флота с группировкой сил в дальней морской зоне и в военно-морских маневрах "Океанский щит-2020", в ходе которых впервые в истории морской десант высадили на необорудованное побережье Чукотского полуострова.

В Арктике экипажи кораблей обеспечивали перевозку личного состава, техники и грузов, а также проводили учения и тренировки.


Ольга Журман (Владивосток)

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