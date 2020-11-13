Экзамены в учебных центрах ЦВО впервые проведут с использованием автоматических систем контроля

ЦАМТО, 12 ноября. Выпускные экзамены младших специалистов в учебных центрах Центрального военного округа (ЦВО) впервые будут проведены с использованием автоматизированных систем контроля.

Об этом сообщил врио начальника управления боевой подготовки полковник Виктор Максимов.

"В системе подготовки механиков-водителей боевых машин пехоты впервые внедрили цифровые комплекты автоматизированной системы контроля и определения результатов практического вождения. Комплекты устанавливаются на бронемашины, фиксируют скорость движения, правильность выполнения упражнения, позволяют исключить субъективный подход при оценке реального уровня подготовки водительского состава", – заявил В.Максимов.

Он уточнил, что новое оборудование призвано разгрузить руководителя занятия при проведении экзаменов. В ближайшее время новые комплекты будут внедрены в процесс обучения механиков-водителей танков и самоходных артиллерийских установок.

В системе учебных воинских частей округа ведется подготовка младших специалистов по 23 военно-учетным специальностям. В 2020 году более 5 тыс. младших специалистов прошли обучение на современных образцах вооружения и военной техники в учебных центрах ЦВО, дислоцированных в Свердловской и Ульяновской областях.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.