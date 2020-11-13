Войти
ЦАМТО

Экипажи подводных лодок "Магадан" и "Уфа" пройдут подготовку в учебном центре ВМФ в Обнинске

284
0
0
Транспаранты с изображением заложенных на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") больших дизель-электрических подводных лодок Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616) и Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617)
Транспаранты с изображением заложенных на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") больших дизель-электрических подводных лодок Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616) и Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363 для Тихоокеанского флота ВМФ России. Санкт-Петербург, 01.11.2019.
Источник изображения: deeper2k / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 12 ноября. Экипажи строящихся на Адмиралтейских верфях подводных лодок проекта 636.3 "Магадан" и "Уфа" в ближайшее время пройдут подготовку в Обнинском учебном центре ВМФ (Военного учебно-научного центра ВМФ).

Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам состоявшегося в Адмиралтействе совещания, где рассматривались вопросы подготовки экипажей атомных и неатомных подводных лодок новых поколений.

"Подготовка будет вестись по специально разработанным программам, – сказал главком. – Эти программы учитывают ряд инновационных решений, реализованных при проектировании серии подводных лодок проекта 636.3, которая строится для Тихоокеанского флота. При подготовке подводников будут активно использоваться новейшие учебно-тренажерные комплексы".

Первым приступит к обучению экипаж подводной лодки "Магадан", спуск на воду которой состоится до конца текущего года. До 2024 года для тихоокеанцев будет построена серия из 6 ед. неатомных подводных лодок проекта 636.3, что позволит поднять на новый качественный уровень решение задач Тихоокеанским флотом в своей операционной зоне ответственности.

Подводные лодки проекта 636.3, строящиеся для Тихоокеанского флота, имеют улучшенные тактико-технические характеристики. В проекте этой подводной лодки реализован ряд инновационных решений, которые делают ее еще более совершенной, еще более малошумной и скрытной. На новый качественный уровень выведены характеристики ключевых систем вооружения и жизнеобеспечения подводной лодки.

"Экипажи серии подводных лодок этого проекта пройдут подготовку по новым программам обучения в Учебном центре ВМФ (г.Обнинск). Эти программы позволяют подготовить личный состав к эксплуатации новых систем подводных лодок, а затем выполнить задачу по всем этапам испытаний. Безусловно, что в процессе подготовки экипажа в Учебном центре будет использован опыт применения ракетного вооружения подводных лодок проекта 636.3 в ходе боевых действий против террористов на территории Сирии", – подчеркнул адмирал Николай Евменов.

При этом проект 636.3 учитывает специфику эксплуатации подлодок в условиях Дальнего Востока".

"Серия неатомных подводных лодок, строящихся для Тихоокеанского флота, воплотила в себе совместные усилия Главного командования ВМФ, проектантов и корабелов Объединенной судостроительной корпорации и предприятий кооперации по дальнейшему развитию проекта 636.3 в соответствии с динамикой научно-технического прогресса. Главное командование ВМФ России и, в частности, Военный учебно-научный центр ВМФ осуществляет военно-научное сопровождение всего цикла создания подводных лодок, – от проектирования до завершения строительства", – цитирует главкома ВМФ Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
ТОФ
Похожие новости
06.11.2019
"Черные дыры" в океане. О неатомных подлодках России, которые могут "бесшумно наблюдать"
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
31.10.2016
Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
08.02.2016
Что приумножит морскую мощь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.11 08:13
  • 20
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 13.11 08:11
  • 35
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 13.11 08:04
  • 21
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 13.11 07:02
  • 1
Эфиопы «подарили» сепаратистам целый дивизион С-300
  • 13.11 05:34
  • 16
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 13.11 05:14
  • 95
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 12.11 23:09
  • 2
"Важный элемент". Военный эксперт о пункте управления ядерными силами
  • 12.11 23:04
  • 2
Federación de Periodistas del Perú (Перу): у России есть альтернативы «самолету-невидимке», который Украина планирует продать Перу
  • 12.11 22:55
  • 9
Ракетные комплексы "Искандер" впервые применены армянскими войсками
  • 12.11 22:04
  • 196
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 12.11 19:36
  • 1
Армия США создает наземную ракетную систему средней дальности с ракетами Tomahawk и SM-6
  • 12.11 19:10
  • 1
Китайские хакеры успешно взломали последние версии Windows, Ubuntu, iOS и Android
  • 12.11 18:46
  • 1
России после «проигрыша» в Карабахе предрекли «горькие сюрпризы» на Украине
  • 12.11 18:30
  • 65
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 12.11 17:00
  • 1
Состоялась выкатка лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14