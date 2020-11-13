Гидрографическая служба Тихоокеанского флота отмечает 164-летие со дня основания

ЦАМТО, 12 ноября. На Тихоокеанском флоте (ТОФ) 12 ноября отмечают 164-летие со дня образования гидрографической службы ТОФ.

В настоящее время гидрографическая служба ТОФ имеет в своем составе более 40 судов и катеров различных классов и продолжает пополняться кораблями новых проектов, одновременно выполняя огромный объем работ в Мировом океане. И эта география довольно обширна: от Чукотского до Южно-Китайского моря.

В нынешнем году в зоне ответственности Тихоокеанского флота гидрографическими судами (ГС) была проделана колоссальная научно-исследовательская работа.

Новейшее ГС "Александр Рогоцкий" провело двухмесячную научно-исследовательскую экспедицию в районе островов Курильской гряды. Военные гидрографы провели комплексное изучение прибрежной зоны островов и гидрологии моря. Проведен сбор, уточнение и внесение данных в новые навигационные карты.

В подобных научно-исследовательских мероприятиях в районе Курильских островов также принимало участие ГС "Пегас".

Работы выполнялись специалистами при помощи новейшего оборудования, которым располагает судно: многолучевых эхолотов, мареографа открытого моря, измерителей скорости звука.

Более месяца в районе центральных Курильских островов исследование течений, гидрологии моря и погодных условий провело ГС "Вице-адмирал Воронцов" под командованием Игоря Садова.

Кроме того, специалисты гидрографической службы ТОФ выполнили ряд гидрографических работ в бухте Провидения и в районе мыса Чаплина Берингова моря.

Экипаж гидрографического судна ГС "Север" провел мероприятия по исследованию гидрологии моря, уточнению рельефа дна, а также произвел топографическую съемку береговой черты. Полученные данные позволили внести корректуры в навигационные карты, руководства и пособия по плаванию в высоких широтах.

Наряду с северными исследованиями, театром плавания гидрографов в этом году стали южные районы Тихого океана.

В текущем году гидрографическое судно Тихоокеанского флота "Маршал Геловани" совершило дальний поход к берегам Антарктиды. Плавание, которое проходило при поддержке Русского Географического Общества, продлилось более трех месяцев и было посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. На переходе морем и в районе Антарктиды специалисты ТОФ осуществляли промер глубин, провели ряд попутных исследований.

Впервые за 30 лет, в предполагаемой точке Южного магнитного полюса Земли гидрографическое судно "Маршал Геловани" провело замеры по определению точных координат полюса, исследовало гидрологию моря в этом районе.

За последние два года гидрографами ТОФ было совершено около 10 научно-исследовательских служб в различные районы Мирового океана. В настоящее время ведется постоянное обследование побережья всего Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.