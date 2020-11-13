Новый пункт управления СЯС РФ будет способен выдержать быстрый глобальный удар США и отдать команду на возмездие

ЦАМТО, 12 ноября. Новый пункт управления стратегическими ядерными силами (СЯС) России будет способен выдержать быстрый глобальный удар США и отдать команду на возмездие, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

В среду президент России Владимир Путин сообщил о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами России, запас прочности которого будет "исключительно высоким".

"В.Путин акцентировал внимание на совершенствование защиты централизованной системы управления стратегическими ядерными силами неслучайно. Это связано с тем, что в США в настоящее время активно реализуется концепция мгновенного глобального удара, которая предусмотрена, в том числе, и для того, чтобы в определенной ситуации попытаться нанести обезоруживающий удар по объектам системы государственного и военного управления РФ", – сказал И.Коротченко.

Он отметил актуализацию данной проблемы в связи с выходом Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и возможным размещением соответствующих американских систем вооружений, нацеленных на Россию, в странах Центральной и Восточной Европы, Балтии, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По его словам, В.Путин акцентирует внимание на том, что "наши командные системы управления СЯС, включая высшего звена, защищены даже в условиях первого удара по России, в том числе с применением ядерного оружия, и будут способны отдать команду на ответный запуск наших межконтинентальных баллистических и крылатых ракет для возмездия".

"Это ключевой момент поддержания стратегической стабильности, который обесценивает любые попытки начать ядерную войну против России", – подчеркнул И.Коротченко.