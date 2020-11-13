ThyssenKrupp Marine Systems передала ВМС Израиля первый корвет класса "Саар-6"

ЦАМТО, 12 ноября. ThyssenKrupp Marine Systems объявила о состоявшейся 11 ноября на предприятии в Киле церемонии передачи командованию ВМС Израиля первого из четырех заказанных корветов УРО следующего поколения класса "Саар-6" – "Маген".

Как сообщал ЦАМТО, контракт на постройку компанией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в партнерстве с German Naval Yards четырех корветов класса "Саар-6" для ВМС Израиля был подписан в мае 2015 года. По данным израильских СМИ, стоимость приобретения четырех кораблей для Израиля составила 430 млн. евро. Правительство Германии выделило на программу 115 млн. евро. Резка первой стали для постройки головного корабля состоялась в феврале 2018 года. Церемония крещения "Маген" была проведена 23 мая 2019 года.

Как ожидается, "Маген" должен прибыть на военно-морскую базу в Хайфе в начале декабря. Три других корвета должны быть поставлены ВМС Израиля в 2021 году: "Оз" – в июле, "Атзмаут" (Atzmaut) – в сентябре и "Нижахон" (Nitzhahon) – в ноябре.

Реализация проекта строительства новых корветов для ВМС Израиля была признана необходимой после того, как в начале 2000-х гг. в исключительной экономической зоне страны были обнаружены запасы природного газа. Поскольку сегодня 70% электроэнергии в Израиле производится из природного газа, защита данного ресурса приобрела особое значение.

Корабли строятся с применением технологий малозаметности и оснащаются современными средствами обнаружения и поражения. По имеющейся информации, длина корвета "Маген" составляет около 90 м, ширина – 13 м, водоизмещение – около 1900 т, экипаж – около 70 человек. Они смогут развивать максимальную скорость 24 узла. Дальность плавания составит 2500 морских миль.

По заявлению ВС Израиля, более 90% установленных на борту оборонительных систем будут произведены в стране. Как планируется, израильское вооружение и другие системы национальной разработки будут установлены на борту корветов после их прибытия в Израиль. В их число, в частности, войдут противокорабельные ракеты неназванного типа (вероятно "Габриэль-5"), которые разрабатываются в Израиле, 25-мм дистанционно управляемые модули вооружения "Тайфун" компании Rafael Typhoon. Все корветы будут оснащены морским вариантом C-Dome системы ПВО Iron Dome, а также ЗРК "Барак-8" производства Israel Aerospace Industries (IAI) для поражения более сложных целей на большей дальности, включая сверхзвуковые противокорабельные ракеты. Бортовые системы радиоэлектронной борьбы обеспечат дополнительную защиту, создавая помехи спутниковым системам наведения атакующих боеприпасов. В состав вооружения также войдут 76-мм артиллерийская установка и 324-мм торпедные аппараты.

Важным элементом оснащения корабля станет многофункциональная РЛС "Адир", являющаяся версией EL/M-2248 MF-STAR и система боевого управления, которая объединит бортовые системы с более широкой сетью ВС Израиля. Новая РЛС позволит обнаруживать цели на расстоянии более 100-200 км. На борту сможет размещаться вертолет SH-60 "Си Хок".

Автономность корветов "Саар-6" будут значительно больше, чем у существующих ракетных катеров ВМС Израиля.