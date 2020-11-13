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Интерфакс-АВН

Секретари совбезов стран ОДКБ 17 ноября обсудят вопросы коалиционной безопасности и ВТС

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Флаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Амир Исаев

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Комитет секретарей советов безопасности (КССБ) на заседании 17 ноября обсудит вопросы безопасности, будет затронута тематика военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Члены КССБ обсудят вызовы и угрозы безопасности в сложившейся сегодня в мире ситуации, повестку дня предстоящего заседания Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. А также - деятельность Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов организации", - сказал Зайнетдинов.

По его словам, в ходе заседания планируется рассмотреть и одобрить ряд проектов решений СКБ ОДКБ, "которые касаются военного и военно-технического сотрудничества, Миротворческих сил и оснащения Коллективных сил оперативного реагирования, Антинаркотической стратегии ОДКБ и подготовки кадров для органов государственной власти государств - членов ОДКБ".

Зайнетдинов уточнил, что заседание пройдёт в режиме видеоконференции под председательством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. В заседании примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщил пресс-секретарь.

"Как ожидается, будет подписан план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год и план консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2020 года - первое полугодие 2021 года.

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