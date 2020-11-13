Будущие космические туристы подписали контракт

Туристы, которые полетят в космос в 2021-м, подписали контракт. На орбиту группу доставит корабль Crew Dragon. Компанию трём путешественникам составит экс-астронавт NASA. Майкл Лопес-Алегриа совершил четыре полёта в космос. Организацией миссии занимается компания Axiom Space. Точная дата отправки туристов неизвестна. К 2024 году Axiom Space создаст четыре новых модуля для МКС. Позднее они образуют отдельную коммерческую станцию.

Туристы, которые полетят в космос в 2021-м, подписали контракт. На орбиту группу доставит корабль Crew Dragon. Компанию трём путешественникам составит экс-астронавт NASA. Майкл Лопес-Алегриа совершил четыре полёта в космос. Организацией миссии занимается компания Axiom Space. Точная дата отправки туристов неизвестна. К 2024 году Axiom Space создаст четыре новых модуля для МКС. Позднее они образуют отдельную коммерческую станцию.