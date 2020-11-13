Летчики Восточного военного округа отработали перехват самолета "условного" противника

Хабаровск. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Летчики авиачасти объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) дислоцированной в Хабаровском крае, на истребителях Су-35с отработали перехват самолета условного противника, сообщает пресс-служба округа в четверг.

"Роль самолета-нарушителя выполнял истребитель Су-30см, который не отвечая на запросы, пытался приблизиться на расстояние пуска ракет для нанесения удара по важным объектам инфраструктуры Хабаровского края", - сказано в сообщении.

На перехват условного противника с одного из аэродромов ВВО были подняты сверхманевренные истребители Су-35с, летчики которых успешно выполнили поиск и классификацию цели, а затем произвели по ней учебные (электронные) пуски ракет класса "воздух-воздух".