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Интерфакс-АВН

Летчики Восточного военного округа отработали перехват самолета "условного" противника

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Самолет Су-35С
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Хабаровск. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Летчики авиачасти объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) дислоцированной в Хабаровском крае, на истребителях Су-35с отработали перехват самолета условного противника, сообщает пресс-служба округа в четверг.

"Роль самолета-нарушителя выполнял истребитель Су-30см, который не отвечая на запросы, пытался приблизиться на расстояние пуска ракет для нанесения удара по важным объектам инфраструктуры Хабаровского края", - сказано в сообщении.

На перехват условного противника с одного из аэродромов ВВО были подняты сверхманевренные истребители Су-35с, летчики которых успешно выполнили поиск и классификацию цели, а затем произвели по ней учебные (электронные) пуски ракет класса "воздух-воздух".

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