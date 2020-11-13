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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заказало разработку медицинской бронемашины для ВДВ и ВМФ

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Бронированный медицинский автомобиль "Тигр-БМА"
Бронированный медицинский автомобиль "Тигр-БМА".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Минобороны России выделит более 160 млн рублей на разработку бронированной медицинской машины для ВДВ и ВМФ, следует из материалов на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным документам, ведомство инициирует разработку бронированной медицинской машины для Воздушно-десантных войск и морской пехоты Военно-морского флота" (шифр "Ракита").

В закупке указано, что опытно-конструкторская работа должна быть завершена к 10 ноября 2023 года.

Согласно представленным данным, общая стоимость работ - более 160 млн рублей: в 2020 году планируют потратить 6 млн, в 2021 - 104 млн и в 2022 - 47 млн рублей.

В Вооруженных силах РФ используются санитарные автомобили тактического звена семейства "Линза", предназначенные для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Медицина
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