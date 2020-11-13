Минобороны РФ заказало разработку медицинской бронемашины для ВДВ и ВМФ

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Минобороны России выделит более 160 млн рублей на разработку бронированной медицинской машины для ВДВ и ВМФ, следует из материалов на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным документам, ведомство инициирует разработку бронированной медицинской машины для Воздушно-десантных войск и морской пехоты Военно-морского флота" (шифр "Ракита").

В закупке указано, что опытно-конструкторская работа должна быть завершена к 10 ноября 2023 года.

Согласно представленным данным, общая стоимость работ - более 160 млн рублей: в 2020 году планируют потратить 6 млн, в 2021 - 104 млн и в 2022 - 47 млн рублей.

В Вооруженных силах РФ используются санитарные автомобили тактического звена семейства "Линза", предназначенные для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь.