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Интерфакс-АВН

Во Владивосток после похода вернулась корабельная десантная группа Тихоокеанского флота

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БДК-101
Военнослужащие покидают большой десантный корабль (БДК-101) "Ослябя". Ракетно-артиллерийский полк Тихоокеанского флота вернулся после крупномасштабных учений в районах Сахалина, Камчатки и Чукотки.
Источник изображения: Виталий Аньков / РИА Новости

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Корабельная десантная группа Тихоокеанского флота вернулась во Владивосток после пятимесячного похода, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский в четверг журналистам.

"Сегодня во Владивосток из дальнего пятимесячного похода вернулась корабельная десантная группа (КДГ) в составе больших десантных кораблей "Николай Вилков", "Адмирал Невельской", "Ослябя" и "Пересвет"", - сказал Воскресенский.

КДГ под командованием капитана 1 ранга Геннадия Поддубного была задействована в учениях флота с группировкой сил в дальней морской зоне и в военно-морском учении "Океанский щит-2020", в ходе которых впервые в истории высадила морской десант на необорудованное побережье Чукотского полуострова.

В условиях Арктики экипажи десантных кораблей в интересах флота обеспечили перевозку личного состава, техники и грузов, провели в составе отряда ряд частных учений и тренировок.

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Россия
Проекты
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Арктика
БДК 775
Военные учения
ТОФ
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