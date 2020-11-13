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Российская газета

ОАК обнародовала характеристики и особенности Ил-76МД-90А

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Надежный Ил-76 стал одним из самых распространенных в мире воздушных транспортников.
Надежный Ил-76 стал одним из самых распространенных в мире воздушных транспортников.
Источник изображения: РИА Новости

Объединенная авиастроительная компания обнародовала характеристики и особенности Ил-76МД-90А - глубоко модернизированной версии хорошо известного воздушного извозчика Ил-76.

Как заявлено, новый старый самолет принципиально отличается от своего предшественника, несмотря на внешнее сходство. Ил-76МД-90А позволяет решать большинство задач военно-транспортной авиации на качественно новом техническом уровне.

По словам главного конструктора фирмы "Ильюшин" Андрея Юрасова, на лайнере модернизированы практически все самолетные системы, например, значительно усилены крыло и шасси, что позволило повысить грузоподъемность и эффективность эксплуатации воздушного судна. На прежней модификации Ил-76 панели крыла изготавливались из двух частей. У Ил-76МД-90А панели крыла изготавливаются цельными, 25 метров в длину. Это уменьшило вес крыла и увеличило его ресурс.

Шасси, что очень важно, также модернизированы. Теперь они способны выдерживать общую взлетную массу в 210 тонн, в том числе 60 тонн полезной нагрузки. Благодаря этому транспортник может эксплуатироваться на оборудованных и необорудованных аэродромах, на бетонных и грунтовых взлетно-посадочных полосах при экстремально низких и высоких температурах окружающей среды.

В результате модернизационных мероприятий удалось повысить грузоподъемность военно-транспортного самолета с 48 до 60 тонн. При этом дальность полета увеличилась на 18 процентов, а расход топлива снижен на 12-15 процентов.

Грузоподъемность Ил-76МД-90А увеличена с 48 до 60 тонн, дальность полета выросла на 18 процентов, а расход топлива уменьшился на 12-15 процентов

Немаловажно и то, что Ил-76МД-90А полностью создан из отечественных комплектующих, оснащен отечественными системами и оборудованием. По сравнению с зарубежными аналогами российский самолет отличается высокой степенью автономности эксплуатации, не требует дополнительных комплексов оборудования и людей для погрузки и разгрузки грузов. Все функции может обеспечить экипаж, который состоит из 6 человек.

В немалой степени такие возможности обеспечивает новый комплекс транспортного оборудования. Он усовершенствован за счет автоматизации погрузочных систем и оборудования и применения вспомогательной силовой установки ТА-12А повышенной мощности с увеличенным периодом непрерывной работы и автоматического контроля работы. Увеличена грузоподъемность электротельферов, установлена система видеонаблюдения и новый мобильный пульт управления системой погрузки и крепления грузов. Эти системы снижают трудоемкость работ и сокращают время на погрузку и подготовку к вылету.

Как говорит главный конструктор Андрей Юрасов, мобильный пульт управления транспортного оборудования больше напоминает джойстик. Он не имеет проводов, поэтому оператор не скован в своих движениях. Разработчики постарались сделать все для того, чтобы улучшить условия работы экипажа. Это особенно важно при автономной эксплуатации самолета, который находится значительное время вдали от базы и доставляет грузы на необорудованные аэродромы.

Стоит отметить, что нынешняя модификация Ил-76МД - не только воздушный транспортник, но и основной самолет доставки воздушно-десантных войск.

Досье "РГ"

Ил-76 - первый отечественный военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями. В эксплуатации с 1975 года. Выпускался в тридцати семи вариантах. Ил-76 принимали активное участие в войне в Афганистане, показав там высокую эффективность и живучесть. За время боевых действий было потеряно всего две машины. В военной версии поставлялся в 16 стран, в гражданской - более чем в 30. Всего выпущено около 1000 Ил-76 в различных версиях и модернизациях. В настоящий момент именно Ил-76МД обеспечивают переброску российских миротворцев в Нагорный Карабах.


Сергей Птичкин

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Афганистан
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
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