В Хакасии откроется мобильный госпиталь Минобороны для борьбы с COVID-19

В Хакасии будет развернут мобильный госпиталь на 100 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В связи с обращением жителей Республики Хакасия решением президента Российской Федерации медицинский отряд специального назначения Минобороны России будет направлен в регион для развертывания военного мобильного госпиталя на 100 койко-мест, предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению республики», — отметили в ведомстве.

Для оказания помощи больным в республику будут направлены около 200 военных медиков Центрального военного округа, в том числе врачи и младшие медицинские специалисты В полевом госпитале будут развернуты отделения анестезиологии, реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения и лаборатория для ПЦР-диагностики.

Также госпиталь будет оснащен современными аппаратами искусственный вентиляции легких, рентгенами, УЗИ, анализаторами крови и другим медицинским оборудованием.

26 октября сообщалось, что более 40 человек проходят лечение от коронавирусной инфекции в мобильном многопрофильном госпитале Министерства обороны России, развернутом в абхазском Сухуме.

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