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Известия.ru

В Перу нашли российскую альтернативу «самолету-невидимке» с Украины

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

У России есть альтернативы «самолету-невидимке» Ан-178, который Украина пытается продать Перу за $65 млн. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Федерации журналистов Перу.

Авторы публикации поясняют, что договоренности, направленные на поставку вышеупомянутого самолета в Перу, были сорваны после ряда нарушений в процессе переговоров.

В частности, генерал Альфредо Вильдосо Рохас, присутствовавший на подписании контракта, сейчас находится в тюрьме по коррупционному делу.

Отмечается, что у украинского воздушного судна нет соответствующей международной сертификации и данных для ее получения.

Также украинская сторона столкнулась с проблемами в закупке российских комплектующих, необходимых для производства Ан-178. При этом временем для замены и адаптации этих деталей на комплектующие западного и украинского производства Киев не располагает, указывает издание.

«Предположительно, перуанская сторона уже сделала аванс в размере 30%, равный примерно $19,2 млн, штрафы в случае задержки сроков поставки на срок от одного до двух месяцев составляют не более 5000 долларов в месяц, что настолько нелепо для покупки такого масштаба», — уточняется в публикации.

В то же время Россия располагает обновленными версиями самолета Ил-76 и Ил-112, которые «представляют собой реальную альтернативу самолету Ан-178».

23 октября в Киеве заявили, что турецкая сторона выразила готовность обсуждать вопрос достройки украинского самолета Ан-225 «Мрия». В марте появилась информация о том, что после 18 месяцев ремонта и модернизации Ан-225 снова поднялся в воздух.

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Страны
Перу
Россия
Турция
Украина
Продукция
Ан-178
Ан-225 "Мрия"
Ил-112
Ил-76
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