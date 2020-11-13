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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ перебросило в Армению ударные и транспортные вертолеты для миротворцев в Карабахе

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Ударный вертолет Ми-24
Ударный вертолет Ми-24.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - В российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе задействуют военно-транспортные вертолеты Ми-8 и ударные Ми-24, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" на аэродром в Ереване доставлено 8 вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24. Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также для доставки материально-технического имущества и личного состава миротворческого контингента в труднодоступные районы", - говорится в сообщении.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

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Страны
Армения
Россия
Продукция
Ан-124
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