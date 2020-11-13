Военнослужащие России и Пакистана отработали тактику безпарашютного десантирования

Тарбела (Пакистан). 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие России и Пакистана в рамках совместного учения "Дружба-2020" отработали тактику безпарашютного десантирования с вертолетов отечественного производства.

Тренировка прошла на базе подготовки сил специальных операций Исламской Республики Пакистан в населенном пункте Тарбела, сообщило Минобороны РФ.

В тактическом эпизоде было задействовано более 150 военнослужащих подразделений сил специальных операции вооруженных сил Пакистана и роты специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае.

В ходе тренировки при зависании вертолетов в воздухе на высоте около 20 метров, спецназовцы двух стран спустились на землю по специальному канату, после чего отработали порядок организации обороны района высадки подразделений, огневых засад и отражение нападения условных террористов в указанном районе.

Накануне мероприятия участники учения провели тренировочные спуски по канату с высоты 12 метров на специальном тренажере, имитирующем спуск с вертолета.

Для выполнения десантирования личного состава были задействованы вертолеты Ми-17 военной авиации Пакистана. Ми-17 - экспортная модификация транспортно-боевого вертолета Ми-8 российского производства.

Совместная тренировка по высадке тактического десанта выполнялась в рамках подготовки к проведению активной фазы учения "Дружба-2020" на базе Национального антитеррористического центра в Пабби Исламской Республики Пакистан.