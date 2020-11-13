Пятое совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2020»

Как=AZVJ4vYWg6wnMYHlRoC7QnLRpKECcFjpwWJtARCaEW2t269-uNMLFHBDA5qEEAOhQ16bEODac46vTJmvc5TJMybY-TfjY5Sg0hRsi1CQe2F9Zj3tztdEbzupeDKNZbdaUCW4oyoypHL-y7eOCImdscsO&__tn__=%2CO%2CP-R] сообщило Министерство обороны Российской Федерации, 9 ноября 2020 года на базе подготовки сил специальных операций Пакистана был дан старт пятому совместному российско-пакистанскому учению "Дружба-2020". В течение двух недель военнослужащим двух стран предстоит совместно разыграть несколько учебно-боевых эпизодов антитеррористической направленности в горно-лесистой местности.

Российские военнослужащие 19-й отдельной роты специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа на церемонии открытия пятого совместного российско-пакистанского учения "Дружба-2020" в Тарбела (Пакистан), 09.11.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

От России к учению привлечены подразделения роты спецназа 49-й общевойсковой армии Южного военного округа в Ставрополье. По окончании церемонии открытия принимающая сторона провела гостей по выставке вооружения и военной техники сил специальных операций республики и познакомила их с объектами, на которых будут проходить эпизоды учения.

Учение "Дружба" проходит на пакистанской земле уже в третий раз. В этом году в нем участвует контингент из более чем 150 военнослужащих обеих стран.

Как сообщила 9 ноября 2020 года пресс-служба Южного военного округа, на плацу базы подготовки сил специальных операций Исламской Республики Пакистан в населенном пункте Тарбела стартовало пятое совместное российско-пакистанское военное учения "Дружба-2020". В церемонии открытия приняли участие более 150 военнослужащих двух стран.

Мероприятие началось с поднятия государственных флагов и исполнения гимнов Пакистана и России пакистанским военным оркестром.

На церемонии присутствовали начальник управления боевой подготовки сухопутных войск Исламской Республики Пакистан генерал-майор Найер Нассер, Чрезвычайным и Полномочный Посол Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан Данила Ганич, руководитель учения от российской стороны полковник Александр Борисенко, а также военный атташе при Посольстве Российской Федерации Александр Федотов.

С напутственным словом к участникам учения обратились начальник управления боевой подготовки сухопутных войск Пакистана и Посол Российской Федерации.

"Это третье совместное военное учение, проводимое на территории Пакистана, - сказал генерал-майор Найер Нассер. - Пакистан и Россия едины в борьбе с терроризмом. Учение "Дружба" дает нам возможность укрепить отношения между военнослужащими двух стран".

Затем руководители и гости учения совершили осмотр выставки вооружения и экипировки подразделений сил специальных операций Пакистана, а также ознакомились с учебными объектами, задействованными в учении.

"В Пакистане армия - не просто армия, это еще и институт, на котором все держится. И здесь это не секрет: было время, когда армия выходила на первые роли. В 1947 году Пакистан сформировался как независимое государство, за это время - свыше 20 лет - военные были у власти. Я бы сказал, это стержень пакистанской государственности и стержень общества - армия", - сообщил Посол Росиии в Пакистан Данила Ганич.

"Это исключительно важная вещь, причем не только с точки зрения опыта, но и точки зрения социальной, потому что люди приезжают сюда, наш спецназ прибыл, и они видят, что такое Пакистан, кто такие пакистанские граждане, что такое пакистанская психология. Когда пакистанцы приезжают в Россию, они видят, что русские - это не та страна, которую нужно бояться: она миролюбивая, и никто не собирается ни на кого нападать. В этом смысл - люди узнают друг друга, но и, конечно, плюс обмен опытом", - сказал Данила Ганич.

После торжественной части военнослужащие Пакистана продемонстрировали российским коллегам свое стрелковое оружие, оптические приборы наблюдения и разведки, предметы военной экипировки, альпинистское снаряжение, инженерные средства заграждения, защитные средства сапера. Особый интерес у российских военнослужащих вызвали средства видеонаблюдения, экипировка аквалангиста и технические средства связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Также военнослужащие Пакистана продемонстрировали подводные средства аквалангиста, подводный скутер-буксировщик, средства связи, парашютные системы различных видов. Всего было выставлено для показа более 100 образцов вооружения, среди которых пистолеты-пулемёты SMG и MP5SD, автоматы M4 разной модификации, тактические фонари, ножи сил специальных операций и др.

По завершении руководители учения ознакомились с учебно-материальной базой, задействованной в совместном учении.

Совместное военное учение "Дружба-2020" проводится на базе подготовки сил специальных операций Пакистана в н.п. Тарбела (50 км от Исламабада), а также на базе Национального антитеррористического центра в Пабби Исламской Республики Пакистан.

Военнослужащие двух стран отработают взаимодействие при выполнении задач в рамках ведения условных боевых действий в горно-лесистой местности условиях, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

На учение привлечены более 70 военнослужащих роты спецназа 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Ставрополье. Мероприятие проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 21 ноября.

Проведение совместного учения направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой в мире этапы учения пройдут с соблюдением всех мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Все российские военнослужащие по прибытию прошли тестирование на Covid-19. В целях противодействия вирусной инфекции места размещения российских военнослужащих обеспечены необходимым количеством антисептиком и защитными масками.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское военное учение "Дружба" проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие горной мотострелковой бригады и роты спецназа ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.

В этом году проходит пятое совместное российско-пакистанское военное учение "Дружба-2020", первое учение проводилось в Пакистане. Это уже третье совместное военное учение, которое будет проводиться в Исламской Республике Пакистан, еще два прошли на территории ЮВО: на Кубани и в горной местности Карачаево-Черкесской Республики.

Всего на учение будет привлечено более 150 военнослужащих России и Пакистана.

На церемонии открытия пятого совместного российско-пакистанского учения "Дружба-2020" в Тарбела (Пакистан), 09.11.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Видео (с) Министерство обороны Российской Федерации :