Значительные потери: применение армянами "Градов" оказалось неэффективным

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Кроме потерь в бронетехнике в ходе конфликта в Нагорном Карабахе армянская сторона лишилась значительной части реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

По данным авторов блога Oryx, которые основывается на размещенных в Сети видеоматериалах, всего за время боевых действий было уничтожено 64 таких РСЗО.

Большая часть такой техники - на счету высокоточных боеприпасов турецких БПЛА Bayraktar TB2, израильских барражирующих Harop, а также управляемых ракет типа Spike-ER.

Часто противник подлавливал установки еще до того, как открывался огонь, или после залпа, когда боевые машины оставались на старой позиции.

Действия военных Азербайджана облегчались тем, что развернутые "Грады" практически не были прикрыты системами противовоздушной обороны, расчеты в большинстве случаев совершенно не заботились о маскировке.

К тому же, из-за того, что использовались устаревшие боеприпасы с относительно невысокой дальностью применения, БМ-21 были расположены относительно близко к линии фронта.

Можно предположить, что на основе опыта закончившегося конфликта реактивные установки начнут получать оборудование, обнаруживающее применение лазерных систем наведения, а также комплексы, отстреливающие гранаты, создающие аэрозольные завесы и тепловые помехи. Возможно, больше будет применяться бронирование кабин и пусковых установок. Такой комплекс мер позволит существенно снизить потери в технике и личном составе.

Дмитрий Лемешко