Defence 24 (Польша): россияне ускоряют процесс строительства атомных подводных лодок

Портал рассказывает о новой стратегии строительства подводных лодок в России. После распада СССР процесс внедрения инноваций замедлился, сейчас россиянам нужно догнать другие страны, но планы у них большие. Читатели злорадствуют и советуют России вкладывать еще больше денег в вооружения, чтобы она разорилась.

Россияне собираются начать использовать при производстве своих новейших атомных подлодок готовые модули, то есть обратиться к методу, который давно применяется в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции и Швеции. В первую очередь это позволит ускорить строительство стратегических субмарин, оснащающихся баллистическими ракетами.

Новую технологию внедрят в первую очередь на "Севмаше" в Северодвинске. Его пресс-служба сообщила о подготовке к применению блочно-модульной технологии строительства атомных подлодок. Это соответствует практике, в соответствии с которой перед запуском производства нового поколения кораблей судостроительное предприятие, получившее такое задание, готовит необходимую техническую и организационную базу.

Выбор "Севмаша" совершенно естественен, поскольку это единственное место в РФ, где создают стратегические атомные подлодки. В Северодвинске в целом построено 133 таких корабля, а еще четыре проходят сейчас испытания перед их передачей ВМФ. На предприятии по мере запуска очередных проектов уже неоднократно производилось обновление оборудования. Первой масштабной модернизацией россияне называют ту, которую провели в 1970-е годы, когда началась подготовка к строительству подводных лодок третьего поколения проекта 941 "Акула". Это были самые крупные субмарины, когда-либо создававшиеся в мире.

Для лодки длиной 175 и шириной 23 метра с подводным водоизмещением в 48 тысяч тонн пришлось строить специальный стапельный цех (№ 55) невиданных прежде размеров. Серьезных изменений в оборудовании верфи и технологии строительства потребовала также реализация проекта по строительству многоцелевых подводных лодок проекта 971 "Щука" с подводным водоизмещением в 12 770 тонн.

Сейчас россияне все более открыто говорят о том, что после распада СССР процесс внедрения технологических новинок на "Севмаше" серьезно замедлился, а поэтому в этой сфере они стали отставать от западных стран. Для того чтобы преодолеть отставание в Северодвинске решили внедрить те же методы, которыми пользуются американцы, французы и британцы при строительстве своих подлодок типа "Вирджиния", "Сюффрен" и "Астьют" соответственно.

Россияне планируют собирать свои субмарины, соединяя блоки, уже оснащенные оборудованием и инженерными системами (кабели, трубопроводы). Как сообщает "Севмаш", "использование блочно-модульной технологии позволит снизить трудоемкость и сроки строительства атомных подводных лодок".

Она придет на смену модульно-агрегатному методу, который в свое время считался очень прогрессивным и был внедрен при строительстве подлодок третьего поколения проектов 941 и 971. Заключался метод в том, что с корпусно-сварочного производства на стапель доставлялись блок-секции, где они собирались в блоки, далее проводились гидравлические испытания, а потом их разделяли вновь. В подготовленные секции монтировались не отдельные устройства, а модули с трубопроводами и электрооборудованием. Сейчас такая методика считается устаревшей и слишком затратной. Блочно-модульная технология дает возможность сократить время пребывания подлодки в стапельном цеху, поскольку оборудование отдельных блоков будет производиться параллельно с корпусостроительными работами в специальных цехах.

Исследования, связанные с применением этой технологии, как сообщается, ведутся на "Севмаше" с 2016 года. Именно тогда там была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли помимо северодвинских специалистов представители конструкторских бюро "Рубин" и "Малахит" из Санкт-Петербурга, где создают проекты всех строящихся в России подводных лодок. Пока подготовка сводится к модернизации оборудования предприятия и созданию новой инфраструктуры. Россияне сообщают, что понадобится также "выстроить новую логистику поставок оборудования и услуг". Задача будет тем более сложной, что новую технологию планируется использовать в том числе при строительстве уже запущенных в серийное производство подлодок проекта 955А "Борей-А".

Строительство последних четырех заказанных "Бореев" началось в 2014 (две), 2015 и 2016 годах. Вполне вероятно, что новые технологии производства будут внедряться не на них, а на следующих двух экземплярах (возможно, это будет "Борей-Б"), которые планировалось заложить уже в мае 2020 года. Это событие, однако, откладывается. Также затягиваются работы по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.

Совершенно иначе ситуация выглядит в США, которые вкладывают все больше средств в проект новой стратегической подлодки типа "Колумбия" (ее строительство должно начаться в 2021 году). Тот же процесс идет во Франции, которая находится в выгодном положении, поскольку она только что завершила подготовку к передаче на вооружение многоцелевой субмарины "Сюффрен" нового поколения (проект "Барракуда"), так что у нее есть все необходимые для производства условия и специалисты.

Россияне об аналогичных программах говорят очень редко или ничего. Пока в России царил застой, американцы успели очень высоко поднять планку. В частности, реакторная установка их "Колумбии" не потребует перезарядки в течение всего срока службы (более 40 лет). Такие технологии россиянам пока недоступны. Они, правда, говорят, что когда началось серийное производство подлодок "Борей-А", российские конструкторские бюро в сотрудничестве с ВМФ приступили к опытно-конструкторским работам, но пока они заключаются в формулировке требований и способов их внедрения на будущей субмарине.

Производство атомных подводных лодок пятого поколения планируется начать после строительства трех кораблей проекта 955 "Борей" и пяти - проекта 955А "Борей А". России придется совершить гигантский технологический скачок, поскольку эти субмарины сложно назвать новаторскими. Разумеется, "Борей" производит впечатление: он имеет подводное водоизмещение в 24 тысячи тонн, длину 170 и ширину 13,5 метров, может развивать подводную скорость до 29 узлов (надводную - до 15). В его арсенал входят 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" (каждая может нести 6-10 ядерных боеголовок), однако проектировать эти подлодки начали в конце 1980-х, а к строительству первой ("Юрий Долгорукий") приступили почти четверть века назад, 22 ноября 1996 года.

Буль с буксируемой антенной внутри на хвостовом оперении подводной лодки проекта 971 «Щука-Б» Источник изображения: © CC0 / Public Domain,

Более того, их производство оказалось сложным, о чем свидетельствует тот факт, что ВМФ получил "Юрия Долгорукого" лишь 10 января 2013 года. У экипажа возникли с этой лодкой проблемы, которые осложнили процесс принятия ее на вооружение. Тем временем успела произойти технологическая революция в электронных и компьютерных системах, так что практически каждая субмарина этого типа получает свое оборудование и даже системы вооружения.

Сейчас весь этот "винегрет" россиянам придется привести в порядок в условиях дефицита финансовых средств. Без технологических изменений создание новых стратегических подлодок невозможно, что Россия прекрасно понимает.

Комментарии читателей:

Obserwator

Зачем им столько техники? Ведь никто не собирается на них нападать.

Stary Grzyb

Должны появиться новые танки, истребители пятого поколения, тяжелые транспортные самолеты, новые ракеты (разумеется, гиперзвуковые), стратегические подводные лодки и много, много чего еще… Пусть братья-россияне стараются внедрить их одновременно, не считаясь с расходами, что в условиях растущего дефицита финансов, а также усиления зависимости экономики и бюджета от продажи сырья, в первую очередь нефти и газа, приведет к исключительно великолепному коллапсу. Лишь бы, дай бог, побыстрее.

Ncd

Оружие, которое производит отсталая коммунистическая промышленность, не только гораздо менее совершенно, чем продукция западных компаний, у него еще выше себестоимость.

HeHe

Вот почему тогда турки купили С-400, которые "гораздо хуже и дороже" комплексов "Пэтриот", зная, что для них это будет означать исключение из программы "Ф-35"!

Yar

Они люди простые. Кто покупает российское оружие? Те, кто не может позволить себе купить западное, или те, для кого западные аналоги слишком сложны.

Dalej patrzący

От "Борея-Б" отказались в 2018 году, а он должен был иметь более современное оборудование и средства снижения шума. То есть Кремль решил пожертвовать стратегическим "завтра" в среднесрочной перспективе ради сохранения оперативно "сегодня". Значит, он также сознательно отказывается от долгосрочной гонки на стратегическом уровне в первой лиге (сверхдержавы плюс Великобритания и Франция), по всей видимости, по финансовым причинам.

FR technologiczne imperium

Россия не располагает таким бюджетом и такими специалистами, как СССР. Единственное, что осталось прежним - это амбиции, которые подталкивают россиян заниматься проектами, вроде Су-57 или Т-14 "Армата". Это отнюдь не то, что революционные по своим временам МИГ или Т-62. России придется отказаться от соревнования в военной сфере с США и Китаем, иначе она надорвется.

Максимилиан Дура (Maksymilian Dura)