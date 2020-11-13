Москва и Анкара согласовали создание российско-турецкого центра в Карабахе

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе подписан по итогам переговоров руководителей военных ведомств двух стран. Общение Сергея Шойгу и Хулуси Акара прошло по видеосвязи, сообщает Минобороны РФ.

Документ определил задачи и принципы совместной мониторинговой структуры. В частности, она будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении сторонами конфликта режима прекращения огня. Для этого будут использоваться различные источники, визуальное наблюдение и беспилотные летательные аппараты. Центр сможет рассматривать любые жалобы, вопросы или обращения по данной проблеме.

По словам главы Минобороны РФ, центр "позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта".

"Присутствие российских миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе, остановит потоки беженцев, будет способствовать их возвращению к местам проживания", - отметил Сергей Шойгу.