Трамп уволил министра обороны

Байден приступил к набору своей команды

В прошлый понедельник, 9 ноября, еще находящийся у власти президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера. Это событие произошло за два месяца до инаугурации 46-го президента США, которым по итогам выборов, все еще вызывающих многочисленные споры, должен стать Джозеф Байден. Временно исполняющим обязанности главы Пентагона Трамп назначил директора Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера, за которым эта должность пока будет сохраняться.

Сообщение о своем решении президент, в практикуемой им манере, опубликовал в Твиттере. По его словам, он рад сообщить, что Миллер немедленно возглавит министерство обороны. Причину увольнения руководителя военного ведомства глава Америки не провозгласил, но выразил ему свою благодарность за проделанную работу. «Крис отлично справится! Марк Эспер был смещен. Хотел бы поблагодарить его за службу», - прокомментировал Трамп назначение нового министра. Миллер прибыл в Пентагон примерно через час после того, как глава государства опубликовал свое сообщение.

На следующей неделе 56-летний Эспер должен был бы отправиться с официальным визитом в Европу, чтобы обсудить вывод американских войск из германии. Трамп подвергал критике запрет министра обороны вывешивать на военных объектах флаги и знамена Конфедерации. Хозяин Белого дома неоднократно заявлял, что не одобряет эту меру, считая ее нарушением свободы слова и переписыванием истории.

Отправленный в отставку военный министр в письме, адресованном главе Белого дома, перечислил основные достижения своего ведомства за последнее время. Он напомнил Верховному главнокомандующему ВС США о решительных действиях министерства по сдерживанию Ирана, о проведении контртеррористических операций за рубежом, о защите международных правил и норм, а также о некоторых других акциях, успешно осуществленных под его руководством. «Я отхожу в сторону, зная, что мы многого достигли за последние полтора года для защиты нации и повышения боеготовности, возможностей и профессионализма объединенных сил», - говорится в письме Эспера, на которое ссылаются некоторые американские СМИ, получившие его копию, но не опубликовавшие его полный текст. Содержания письма нет и на официальных сайтах Вашингтона, включая МО.

В тот же день министр обороны обратился и ко всем своим подчиненным со специальным меморандумом, в котором отметил, что для него «было честью и привилегией всей жизни служить вместе» с ними «в качестве 27-го министра обороны США в последние восемнадцать месяцев» в защиту «великой нации и соблюдения присяги Конституции».

«Вместе мы добились значительного прогресса в реализации Стратегии национальной обороны за счет модернизации сил, повышения их боеготовности, укрепления связей с союзниками и партнерами и реформирования Департамента, чтобы сделать его более эффективным.

Мы также добились больших успехов в заботе о наших военнослужащих, супругах и их семьях и выступили с важными инициативами по повышению разнообразия, интеграции и равенства в вооруженных силах. В то же время мы поддержали космические силы и космическое командование, рекапитализировали ядерную триаду, расширили полномочия и ресурсы киберкомандования и предложили смелое видение будущего флота», - написал глава Пентагона.

Он также выразил уверенность в том, «что прогресс Министерства обороны в реализации всех этих инициатив повысил безопасность Соединенных Штатов и продвинул» их «интересы за рубежом».

«Я особенно горжусь этими достижениями в свете проблем, с которыми мы столкнулись на этом пути: глобальная пандемия; конфронтации с Ираном и его марионетками на всем Ближнем Востоке; продолжение развертывания войск в зонах конфликтов; внутренние гражданские беспорядки; злонамеренное поведение в глобальном масштабе со стороны России и Китая и напряженная политическая атмосфера здесь, дома. Однако мы всегда ставили на первое место людей и страну», - объявил министр и добавил, что сотрудники МО все вместе могут сделать гораздо больший вклад в продвижение «национальной безопасности Америки».

Свое прощальное послание подчиненным Эспер заключил такими словами: «Я всегда буду восхищаться и всегда буду гордиться той великой работой, которую наши солдаты, моряки, летчики, морские пехотинцы, космические специалисты и гражданские лица делают каждый день по всему миру и здесь, у себя дома, чтобы обеспечить безопасность Америки.

Сосредоточьтесь на своей миссии, стойко стремитесь к совершенству и всегда поступайте правильно. Следование этим императивам гарантирует, что вы останетесь самой готовой, уважаемой и дееспособной военной силой в мире, чего наша нация ожидает и заслуживает».

Следует напомнить, что в начале месяца телекомпания NBC, со ссылкой на свои источники в МО, сообщила, что глава МО подготовил прошение об отставке по собственному желанию. А в июне она оповестила своих зрителей о том, что Трамп рассматривал возможность немедленной отправки Эспера в отставку из-за разногласий по поводу протестов, начавшихся в США после смерти в Миннеаполисе (шт. Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. При этом, как указывали источники NBC, президент отказался от этой идеи, поскольку не хотел делать перестановки перед выборами.

В начале августа агентство Bloomberg сообщило о том, что Трамп рассматривает возможность снятия Эспера с должности в случае победы на выборах. При этом, как отметил один из источников агентства, сам Эспер проинформировал близкие ему круги, что собирается уйти в отставку, вне зависимости от результата выборов.

Председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в распространенном пресс-службой комитета письменном заявлении выразил мнение по поводу того, что решение еще действующего президента США отправить в отставку министра обороны Марка Эспера является инфантильным и безрассудным. «Увольнение назначенных руководителей органов национальной безопасности во время переходного периода, исходя из политических соображений, является дестабилизирующим шагом, который лишь придаст смелости нашим противникам и подвергнет нашу страну еще большему риску. Решение президента Трампа уволить министра Эспера из вредности - это не просто инфантильность, это еще и безрассудство. Уже давно стало ясно, что президент Трамп заботится о лояльности превыше всего, часто в ущерб компетентности, и в переходный период компетентность в правительстве имеет первостепенное значение», - заявил председатель.

А 10 ноября телекомпания CNN со ссылкой на свои источники в Пентагоне сообщила, что и.о. заместителя министра обороны США по политическим вопросам Джеймс Андерсон вслед за своим начальником тоже ушел в отставку. Андерсон занимал высокие должности в МО США с 2018 года. Источники CNN не раскрывают, принял ли и.о. замминистра обороны такое решение самостоятельно или был снят с должности.

Пока в США идут жаркие споры о правомочности победы Байдена, новый президент активно собирает свой кабинет. Одной из главных кандидатов на пост министра обороны, пишет журнал Politico, является Мишель Флорной. В прошлом эта политическая дама уже успела потрудиться Пентагоне. В первый президентский срок Барака Обамы она занимала пост замминистра обороны по вопросам политики.

Издание называет Флорной уважаемым политиком со значительным управленческим опытом. Готовиться к занятию главного кресла в МО она начала задолго до выборов. Политик стала соавтором проекта МО по мероприятиям, направленным на опережение Китая в сфере развития технологий. «Я думаю, что растет понимание конкуренции с Китаем, в первую очередь, как экономической, так и технологической», - заявила Флорной в одном из своих последних интервью.

Кроме нее кандидатами на главу Пентагона являются сенатор от штата Иллинойс, обладательница медали «Пурпурное сердце», полученной за ранение в Ираке Тэмми Дакуорт, а также сенатор от штата Род-Айленд Джек Рид.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»