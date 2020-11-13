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ТАСС

Главный конструктор "Ангары-А5" рассказал о задачах ракеты

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Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам Дмитрия Петрова, она не будет конструктивно отличаться от запущенной в 2014 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Ангара-А5", запуск которой намечен на ноябрь, не будет конструктивно отличаться от запущенной в 2014 году. Об этом сообщил главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров.

"Конструктивно ракета не отличается от ракеты первого пуска", - отметил Петров в программе "Космическая среда" на "Роскосмос ТВ".

По словам конструктора, задачей этого носителя будет выведение полезной нагрузки в соответствии с тактико-техническим заданием 2,4 тонны. Во время первого запуска "Ангары" в 2014 году на орбиту был выведен габаритно-массовый макет полезной нагрузки массой 2 тонны.

В августе Роскосмос проинформировал, что на космодроме Плесецк началась подготовка к летным испытаниям тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".

В конце октября источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что второй испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк предварительно перенесен с 24 на 28 ноября. По его словам, окном для второго пуска тяжелой "Ангары" является период с 20 по 29 ноября и что "окончательное решение по дате старта будет принято позже".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся в декабре 2014 года.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
Плесецк
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