«Ка» быть: обновленные ударные вертолеты летят на юг

Модернизация «Аллигаторов» защитит летчиков и позволит уничтожать малые цели на предельной дальности

Южный военный округ первым получит обновленную с учетом опыта Сирии версию Ка-52 «Аллигатор» с улучшенными боевыми возможностями. Главным ее отличием станет возможность применять более дальнобойные и точные противотанковые управляемые ракеты. Модификация повысит возможности уже имеющегося обширного парка вертолетов Камова в ожидании создания новой, более глубокой его модернизации. Новое оружие позволит снизить потери от огня противника, считают эксперты.

Над полем боя

Первые «Аллигаторы-снайперы» уже поступили в одну из частей армейской авиации в Южном военном округе, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. У них возросла не только дальность, но и точность поражения целей. Появилась возможность уничтожать ракетами на больших дистанциях как бронетехнику, так и малоразмерные подвижные объекты, охотиться за ними на сложной горной и лесистой местности днем и ночью.

В августе этого года о разработке нового варианта ракеты «Вихрь-1» для ударных вертолетов Ка-52 рассказал глава концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов. По его словам, дальность этой версии вырастет сразу на четверть, с 8 до 10 км. Руководитель не раскрыл другие подробности модернизационной программы комплекса, который лишь недавно принят на вооружение.

Ракетный комплекс «Вихрь-1» Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Первую партию «Вихрь-1» по крупному контракту на 13 млрд рублей российские военные получили в 2015 году. Новинку сразу же опробовали в ходе антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике. Это стало боевым дебютом и для боеприпаса, и для самих «Аллигаторов». Они поучаствовали в боях за Пальмиру, Дейр-эз-Зор, а затем и в окончательном разгроме группировки ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) в долине реки Евфрат. По оценке заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Игоря Макушева, применение Ка-52 с этими ракетами оказалось успешным.

Российское военное ведомство предоставило несколько видеозаписей, подтверждающих уничтожение этими вертолетами танков и машин террористов на расстоянии свыше 7 км как днем, так и в темноте.

До появления «Вихрей» основным противотанковым оружием «Аллигаторов» был комплекс «Штурм-ВУ». Но его ракеты летят не дальше 6 км, а ночью дальность их применения падала почти вполовину.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Источник изображения: iz.ru

Дальнобойное оружие, установленное на модернизированные Ка-52, дает возможность более широко их применять в войсковых операциях, рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Эффективность этих вертолетов значительно увеличивается. Если бронетехника противника сосредотачивается вблизи линии фронта, наши машины могут их уничтожать, не заходя за линию соприкосновения. Это предохраняет их от поражения зенитно-ракетными комплексами малой дальности, пулеметами ДШК, малокалиберными зенитными орудиями. Соответственно, уменьшается вероятность потерь.

Новые машины направляются в Южный военный округ, поскольку в зоне его ответственности находится непростой регион, полагает эксперт.

— Когда-то СКВО между собой называли санаторно-курортным военным округом. Но в настоящее время он является форпостом. Ситуация на юге непростая, поэтому группировка на этом направлении усиливается, — рассказал Горбенко.

«Супераллигаторы»

Обновление для возможности использовать новые дальнобойные «Вихри» получают обычные строевые Ка-52. Но на стадии испытаний уже находится их глубоко модернизированная версия. Хотя боевое применение «Аллигаторов» в Сирии было признано в целом успешным, Минобороны заказало создание его усовершенствованного варианта. Контракт на опытно-конструкторскую работу заключен в апреле прошлого года. Первый прототип Ка-52М впервые поднялся в воздух 10 августа этого года. Его испытания вместе с новым комплексом вооружений по плану должны завершиться в 2022 году.

Сообщалось, что глубоко модернизированный боевой вертолет Камова получит возможность применять еще более дальнобойные боеприпасы, чем семейство «Вихрь». На него, как и на Ми-28НМ, будут устанавливать новую легкую многоцелевую управляемую ракету, известную как «изделие 305». Появлялась также информация о планах применения с этих новых боевых машин еще более дальнобойных комплексов «Гермес-А», с дальностью до 100 км.

Бойцы сирийской армии и вертолет Ка-52 «Аллигатор» во время боевой операции в окрестностях освобожденного от боевиков города Эль-Карьятейн, Сирия, 3 апреля 2016 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

По данным разработчиков, для их использования потребовалось оснастить боевую машину улучшенной оптико-электронной системой. С ее помощью можно будет обнаруживать цели на гораздо большем расстоянии, особенно ночью. Посодействует этому и новая радиолокационная станция с активной фазированной решеткой. Она пригодится как для полетов на низкой высоте в сложных метеоусловиях, так и для нахождения наземного и воздушного противника.

Для лучшего взаимодействия со своими войсками вертолет получит возможность автоматического сопряжения с комплексом разведки, управления и связи «Стрелец». Солдаты на поле боя смогут быстро и безошибочно наводить летчиков на цель, а также обозначать свои позиции, чтобы избежать ошибочных ударов по ним.

Вертолеты Ка-52 во время парада Победы на Красной площади, 9 мая 2020 года Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Точность стрельбы встроенной пушки калибром 30 мм повысят установкой нового цифрового привода для нее. Он поможет точнее удерживать мишень в прицеле и обеспечит улучшенную стабилизацию при стрельбе.

В композитные лопасти несущего винта Ка-52М встроен мощный обогреватель, что позволит безопасно эксплуатировать боевую машину даже в условиях арктического климата. Позаботились конструкторы и об экипаже. Эргономику кабины улучшат и лучше адаптируют к полетам в очках ночного видения. По опыту применения в Сирии ее бронирование будет дополнительно усилено.

Антон Лавров