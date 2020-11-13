На стройке безопасности: в РФ создают новый пункт управления ядерными силами

От этих систем зависит способность вооруженных сил своевременно реагировать на потенциальные военные угрозы

Новый пункт управления стратегическим ядерным вооружением в России будет обладать практически абсолютной защитой, его создание находится на завершающем этапе. Об этом Владимир Путин сообщил во время очередной встречи с представителями силовых структур и федеральных ведомств, которая состоялась 11 ноября. При этом президент призвал и впредь продолжать разработку перспективных систем управления — от них напрямую зависит способность армии и флота адекватно и быстро ответить на потенциальные угрозы. Эксперты подчеркивают, что в последние годы разработчикам систем управления пришлось произвести полное импортозамещение. Сейчас весь процесс переведен исключительно на отечественных производителей и российские разработки.

Неуязвимая система

Владимир Путин на этой неделе проводит 15-ю серию совещаний с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК, которые по сложившейся традиции проходят в Сочи. Несмотря на пандемию, с силовым блоком президент общается в очном формате. Это вряд ли может вызывать удивление, учитывая секретный характер многих вопросов, которые обсуждаются на берегу Черного моря.

На этот раз главной темой стало оснащение вооруженных сил новыми системами управления стратегическим ядерным оружием. Большая часть мероприятия ожидаемо оказалась недоступной для широкой публики, и услышать можно было только вступительную речь главнокомандующего.

Президент РФ Владимир Путин Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Совершенно очевидно, что от того, насколько устойчиво, эффективно и надежно в любой ситуации будут работать эти системы, весь контур управления, напрямую зависит боеготовность ядерной триады, в целом способность армии и флота адекватно и быстро ответить на потенциальные военные угрозы, — заявил в начале встречи президент.

За последние годы было многое сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне, подчеркнул глава государства. В частности, существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, возросло качество такого важнейшего параметра, как помехоустойчивость, уточнил он.

Сейчас все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения, подчеркнул президент.

— Важно, чтобы всё оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надежными, как автомат Калашникова; чтобы они последовательно, планово обновлялись, а в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения, — сказал он.

Сейчас важно работать над живучестью систем управления. Их работоспособность нужно обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара, добавил президент. При этом Владимир Путин сообщил о создании в России совершенно нового пункта управления.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов Источник изображения: iz.ru

— Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким, — пояснил он.

Владимир Путин поручил постоянно проверять эффективность основных компонентов систем управления стратегическими ядерными силами на командно-штабных учениях, включая внезапные проверки боеготовности триады. Не менее важно продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими силами, считает он.

— Какими бы современными, передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя, и мы с вами это хорошо понимаем. Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра, — призвал не расслабляться силовиков президент.

Новая эпоха

Российским инженерам необходимо готовиться к тому, что на боевое дежурство встанут принципиально новые виды стратегических ядерных сил, рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев. Среди них — подводный беспилотный комплекс «Посейдон» и крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник». У них свои особенности доведения команд до них, и эти средства также необходимо будет интегрировать в систему боевого управления.

— В таких системах должны использоваться надежные и быстрые каналы связи, чтобы команды проходили оперативно и без сбоев, — рассказал он. — Необходимо также обеспечивать закрытость информации, которая передается в систему. Другая особенность в том, что ядерные силы у нас несут службу под водой, в воздухе и на земле. Соответственно, для передачи сигнала на них используются разные способы — одни для подводных лодок, другие для самолетов и ракетных шахт.

Во время испытания подводной лодки — носителя беспилотного комплекса «Посейдон» Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Эксперт добавил, что раньше ракеты прицеливали и они находились в таком состоянии на боевом дежурстве. Затем с развитием технологий их стали наводить перед пуском: в системы закладывали данные о нескольких целях и перед стрельбой выбирали одну из них.

— Сегодня ракеты можно переприцеливать непосредственно перед пуском, а в перспективе даже после него, — пояснил Дмитрий Корнев.

В последние годы разработчикам систем управления пришлось решать непростую задачу — произвести полное импортозамещение, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Не секрет, что ряд элементов с советского времени производился на Украине, — пояснил он. — Сейчас всё переведено исключительно на российских производителей и на отечественные разработки. Еще одна задача, которая требовала решения, — повышение устойчивости системы к воздействию как традиционных средств типа ядерного оружия, так и других, к примеру, электромагнитных. Кроме того, еще в советское время планировали, но не успели осуществить создание защищенного, в том числе в электромагнитной сфере, командного пункта.

С технической точки зрения все необходимые вопросы решены и осталось лишь достроить систему, добавил эксперт. На следующем этапе инженерам предстоит создавать автоматизированные системы управления и модернизировать их.

Дмитрий Лару