ВВС США получили первые вертолеты для боевых спасательных операций

ВВС США получили первые два вертолета для боевых спасательных операций HH-60W Jolly Green II. Как пишет Flightglobal, машины прибыли на авиабазу «Муди» в Джорджии 5 ноября 2020 года. Вертолеты приписаны к 41-й спасательной эскадрилье.

Разработка HH-60W велась с 2012 года. Машина получила топливные баки увеличенной емкости и обновленное бортовое оборудование, включая защищенные системы связи. HH-60W получил расширенную номенклатуру вооружений. Вертолет выполнен на базе многоцелевого UH-60M с электро-дистанционной системой управления.

Первый полет нового спасательного вертолета состоялся 20 мая 2019 года в Уэс-Палм-Бич во Флориде. Название Jolly Green II присвоено HH-60W весной 2020 года. Машину назвали в честь спасательного вертолета HH-3E Jolly Green Giant, использовавшегося военными во время войны во Вьетнаме.

HH-60W должны заменить в составе ВВС США устаревшие HH-60G Pave Hawk, разработанные в начале 1980-х годов. Американские военные планируют принять HH-60W на вооружение в 2021 году.

Ранее ВВС США приступили к первому этапу испытаний вооружения Jolly Green II. Специалисты проверяют три варианта пулеметного оснащения вертолета, установленных на HH-60W. На первом этапе испытаний машина все время находится на земле.

Василий Сычёв