Войти
N+1

Состоялась выкатка лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14

55
0
0
МС-21
МС-21.
Источник изображения: ОАК

Корпорация «Иркут» провела выкатку первого опытного пассажирского самолета МС-21-310 с двигателями ПД-14 российской разработки. Согласно сообщению госкорпорации «Ростех», 6 ноября 2020 года самолет был переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода.

МС-21 создается с первой половины 2000-х годов. В зависимости от конфигурации лайнер сможет перевозить от 150 до 210 пассажиров. Дальность его полета составит шесть тысяч километров, а скорость полета — около 870 километров в час. В своем классе лайнер получил самый широкий фюзеляж. Его ширина составляет 4,06 метра. Длина МС-21 составляет 42,2 метра, размах крыла — 35,9 метра, а высота — 11,5 метра.

Максимальная взлетная масса лайнера составляет 79,3 тонны при максимальной массе коммерческой нагрузки — 22,6 тонны. МС-21 является первым в мире узкофюзеляжным пассажирским самолетом с крылом, выполненным из композиционных материалов. Первый полет нового российского самолета состоялся в мае 2017 года.

Турбовентиляторный двигатель ПД-14 разрабатывается с 2008 года. Это первый новый авиационный двигатель российской разработки за последние 30 лет. Силовая установка разработана специально для МС-21. Двухконтурный двухвальный двигатель ПД-14 способен развивать тягу до 14 тонн во взлетном режиме. Российским заказчикам МС-21 будет поставляться с двигателями ПД-14 в модификации МС-21-310, а на экспорт — с американскими силовыми установками PW1400G.

Серийное производство ПД-14 ведется с января 2020 года. Ранее сообщалось, что первый полет МС-21-310 с двигателями ПД-14 состоится до конца 2020 года.

Василий Сычёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПД-14
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
Ростех
Проекты
2020-й год
МС-21
Похожие новости
31.12.2019
Юрий Слюсарь: авария Су-57 сделает его более совершенным
24.04.2019
Война моторов в XXI веке
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
16.08.2011
Перспектива Ту-204СМ и МС-21 ждет прояснения на МАКС-2011
15.12.2009
Когда время дороже денег
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 22:16
  • 3
Ракетные комплексы "Искандер" впервые применены армянскими войсками
  • 11.11 21:05
  • 190
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 11.11 19:34
  • 42
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 11.11 19:32
  • 78
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 11.11 19:25
  • 1
Алиев: Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября, Кельбаджарский район - до 15 ноября, Лачинский район - до 1 декабря
  • 11.11 15:58
  • 3
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 11.11 14:21
  • 4
В России придумали нейропроцессор, способный потеснить NVidia
  • 11.11 11:57
  • 2
France Inter (Франция): почему Россия стремится шпионить за НАТО?
  • 11.11 05:35
  • 52
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 10.11 20:45
  • 5
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 10.11 11:06
  • 3
Россия с 06:00 приступает к развертыванию в Карабахе миротворцев параллельно с выводом армянских сил - Минобороны РФ
  • 10.11 09:30
  • 1
Вернуть легче, чем Донбасс: в Киеве высказались о Крыме
  • 10.11 08:48
  • 1
Главный конструктор рассказал об улучшенных характеристиках нового Ил-76МД-90А
  • 10.11 05:28
  • 163
Нет системы: почему турецкие беспилотники поражают "Панцири"
  • 10.11 02:41
  • 4
В ожидании чуда