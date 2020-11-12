Состоялась выкатка лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14

Корпорация «Иркут» провела выкатку первого опытного пассажирского самолета МС-21-310 с двигателями ПД-14 российской разработки. Согласно сообщению госкорпорации «Ростех», 6 ноября 2020 года самолет был переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода.

МС-21 создается с первой половины 2000-х годов. В зависимости от конфигурации лайнер сможет перевозить от 150 до 210 пассажиров. Дальность его полета составит шесть тысяч километров, а скорость полета — около 870 километров в час. В своем классе лайнер получил самый широкий фюзеляж. Его ширина составляет 4,06 метра. Длина МС-21 составляет 42,2 метра, размах крыла — 35,9 метра, а высота — 11,5 метра.

Максимальная взлетная масса лайнера составляет 79,3 тонны при максимальной массе коммерческой нагрузки — 22,6 тонны. МС-21 является первым в мире узкофюзеляжным пассажирским самолетом с крылом, выполненным из композиционных материалов. Первый полет нового российского самолета состоялся в мае 2017 года.

Турбовентиляторный двигатель ПД-14 разрабатывается с 2008 года. Это первый новый авиационный двигатель российской разработки за последние 30 лет. Силовая установка разработана специально для МС-21. Двухконтурный двухвальный двигатель ПД-14 способен развивать тягу до 14 тонн во взлетном режиме. Российским заказчикам МС-21 будет поставляться с двигателями ПД-14 в модификации МС-21-310, а на экспорт — с американскими силовыми установками PW1400G.

Серийное производство ПД-14 ведется с января 2020 года. Ранее сообщалось, что первый полет МС-21-310 с двигателями ПД-14 состоится до конца 2020 года.

Василий Сычёв