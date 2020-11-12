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Интерфакс-АВН

Российские военные заявляют о росте военной активности НАТО в Арктике

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Моряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике
Моряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике.
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. Lee

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс без объективных предпосылок за год усилил военное присутствие в Арктике, заявили в командовании Северного флота России.

"Командование Северного флота считает, что наращивание присутствия ОВМС (Объединенные военно-морские силы) НАТО в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, наблюдаемое с 2019 года, не имеет под собой объективных предпосылок. В Арктике нет вызовов, которые необходимо решать военными методами", - говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

Северный флот сообщил, что в Арктику стали чаще заходить корабли НАТО.

В пресс-службе флота напомнили, что ракетный крейсер "Маршал Устинов" в октябре-ноябре следил за эсминцем ВМС США "Росс" в Баренцевом и Норвежском морях, а также сопроводил его до южных районов Норвежского моря.

"Росс", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Дональд Кук", "Карни" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота.

"За время нахождения эсминца "Росс" в Баренцевом море ничего особенного в его действиях не отмечено. Американской стороной ранее было заявлено, что данный корабль будет находиться в Баренцевом море до 9 ноября, якобы демонстрируя вклад США в обеспечение "свободы судоходства" по всему миру", - отмечается в сообщении Северного флота.

Там говорится, что "Росс" с танкером "Ларами" находился в акватории Баренцева и Норвежского морей с 19 октября.

"Силы Северного флота отслеживали их действия с момента прибытия в северо-восточную Атлантику, где эсминец совместно с другими военно-морскими силами стран НАТО принял участие в учении "Джойнт Уорриор", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что "Маршал Устинов" после выполнения задач в Баренцевом и Норвежском морях вернулся на базу в Североморск.

Северный флот сообщил, что к слежению за кораблями НАТО в Баренцевом море в различное время привлекались фрегат "Адмирал Касатонов", крейсер "Маршал Устинов" и противолодочные самолёты.

"Это является обычной практикой действий сил флота при нахождении иностранных кораблей в непосредственной близости от морских границ Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана. В составе Северного флота, в частности, - стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

В прошлом декабре на встрече в Москве с военными атташе начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия против присутствия иностранных военных кораблей на Северном морском пути.

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