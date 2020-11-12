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Industry Hunter

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил выпуск новой серии силовых модулей

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Силовых модулей
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил выпуск новой серии силовых модулей.
Источник изображения: industry-hunter.com

Новую серию силовых модулей с повышенным пределом напряжения до 4500 вольт запустил резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Производством импортозамещающей продукции занимается АО «Ангстрем», сообщил генеральный директор московской особой экономической зоны Геннадий Дегтев.

Силовые модули представляют собой полупроводниковые приборы, которые контролируют и распределяют потоки энергии в системе. Они используются повсеместно, где есть мощные электромоторы, электроприводы, аккумуляторы и управление электропитанием – в электротранспорте, в железнодорожном и судоходном транспорте, в промышленности, в силовых агрегатах горнодобывающей отрасли и многих других областях.



«Резидент ОЭЗ столицы расширяет линейку одного из видов импортозамещающей продукции: модули производятся в пяти вариантах корпусов в диапазоне напряжений от 650 до 4500 вольт. Корпуса и основной элемент модулей - кристаллы IGBT - разработаны и произведены на АО «Ангстрем», которые первыми в стране освоили подобную технологию. Полностью отечественные модули позволят заменить импортные изделия и снизить риски в стратегически важной области – производстве современных энергоэффективных энергетических систем», — отметил Геннадий Дегтев.



Он добавил, что силовая электроника входит в Перечень критических технологий Российской Федерации. 

АО «Ангстрем», одно из старейших микроэлектронных предприятий России, с 1963 года производит более 2000 типов изделий для военно-промышленного комплекса, космической отрасли и промышленности. В настоящее время предприятие ежегодно разрабатывает десятки новых типов изделий для ВПК и гражданского рынка. Ежегодно «Ангстрем» производит более миллиона микросхем.


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Страны
Россия
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Ангстрем
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