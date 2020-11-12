Qualcomm будет поставлять процессоры для Huawei

Huawei, лишившаяся возможности выпускать собственные процессоры Kirin, теперь вынуждена искать других поставщиков. Источники в Китае сообщают, что Qualcomm подала заявку на получение лицензии на поставку чипсетов для Huawei и смогла получить это разрешение.

Напомним, власти США запретили компаниям, использующих американские технологии, сотрудничать с Huawei. Под запретом оказались не только производство собственной линейки процессоров Kirin у TSMC, но и закупка готовых решений у сторонних производителей.

В частности, из-за этого компании даже приходится отказываться от своего суббренда Honor.

Некоторым компаниям, таким как Intel, AMD, Samsung Display, Sony и другим, всё же удалось добиться у правительства США разрешения на сотрудничество с Huawei. Поэтому есть вероятность возобновления отношений с TSMC, однако на этом этапе процессоры для китайской компании, похоже, станет поставлять Qualcomm.

В случае, если у TSMC не получится восстановить партнёрство с Huawei, серия смартфонов P и Mate может быть оснащена флагманскими чипсетами Snapdragon. Не исключена вероятность того, что уже Huawei P50 будет работать на Snapdragon 875.