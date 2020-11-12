Турция пытается разделить с Россией лавры миротворца в Карабахе

Сразу после соглашении о прекращении огня в Карабахе Ильхам Алиев заявил о миротворческой миссии в регионе с участием не только России, но и Турции. Но в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении речь шла о вводе в Карабах только российского миротворческого корпуса. При этом Россия и Турция действительно создадут в Азербайджане мониторинговый центр по контролю за прекращением огня. Какой будет роль Турции в новом балансе сил вокруг Карабаха?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник вечером объявил, что его страна будет участвовать в контроле за перемирием в Нагорном Карабахе. Во всяком случае, так администрация турецкого лидера истолковала содержание его разговора с Владимиром Путиным. "Турция будет осуществлять вместе с Россией наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня на базе совместного центра, который будет создан в районе, определяемом Азербайджаном на территории, освобожденной от оккупации Армении", – цитировало РИА "Новости" сообщение администрации Эрдогана.

Эрдоган, которого в Армении называли поджигателем второй карабахской войны, заявил, что достижение мирного соглашения стало "важным вкладом, который Турция и Россия внесли вместе". Ранее в тот же день Эрдоган созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и в числе прочего обсудил "создание турецко-российского миротворческого центра". О том, что минобороны России и Турции подпишут специальное соглашение о создании центра мониторинга прекращения огня, во вторник сообщил источник "Интерфакса" в дипломатических кругах.

Напомним, что в совместном заявлении трех лидеров – Путина, Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна – шла речь о вводе в Нагорный Карабах и в Лачинский коридор российского миротворческого корпуса (пункт 3 соглашения). О Турции в соглашении не упоминалось. Тем не менее Алиев, комментируя прекращение боев, сразу же заявил: "Будет совместная миротворческая миссия России и Турции, это новый формат".

В ответ Москва через представителя внешнеполитического ведомства Марию Захарову уточнила, что центр по контролю за прекращением огня действительно появится, но он будет расположен в глубине территории Азербайджана. Центр не имеет отношения к соглашению Путина – Алиева – Пашиняна, добавила она. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что "речи о совместных миротворческих силах России и Турции не шло, эта тема никогда не обсуждалась".

Эксперты в самом Баку признают, что на бывшей линии фронта турецких войск не появится. "Вполне возможны договоренности России и Турции по взаимодействию в Карабахе. Но не стоит ожидать появления в регионе полноценных миротворческих турецких сил. Со стороны Турции может быть лишь мониторинговая, координационная группа", – считает руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде (Баку). "В любом случае никто из участников процесса ничего не будет делать келейно, за спиной друг у друга. Ведется диалог между Москвой и Баку, Москвой и Анкарой, Анкарой и Баку. В рамках этого диалога в открытой форме принимаются общие решения", – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. Зато Велизаде не исключает, что

турецкие военные в будущем смогут воспользоваться сухопутным коридором, который будет проложен из Нахичевани в соответствии с трехсторонним соглашением.

"С начала 90-х годов турецкие военные грузы могли попасть на территорию Азербайджана только через Грузию, по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс. Путь через Армению был закрыт. Но теперь складывается новая ситуация, и возможно все. В том числе и движение военных грузов в создаваемом сейчас Нахичеванском гуманитарном коридоре", – отметил Велизаде.

У Анкары еще есть шанс получить статус миротворца, считает политолог Георгий Бовт. Более того, он не исключает, что турецкие военные появятся внутри самой Армении, вместе с российскими пограничниками заступив на охрану "нахичеванского коридора". Москве "придется теперь иметь дело с турками, которые, судя по всему, будут патрулировать второй гуманитарный коридор, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью", – сказал он радио BFM.

Напомним, что по 9-му пункту соглашения Армения обязана обеспечить транспортное сообщение между Нахичеванской автономией и основной территорией Азербайджана. При этом у Нахичевани, в отличие от остального Азербайджана, есть участок сухопутной границы с Турцией. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в Нахичевани, предположительно, еще с лета размещены турецкие войска, которые были введены туда еще во время совместных учений.

Первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов не исключил: перемещение военных по гуманитарному коридору Нахичевань – Азербайджан возможно. "В тексте соглашения нет запрета на военное передвижение, там говорится о передвижении пассажиров и грузов", – сказал Климов газете ВЗГЛЯД. При этом сенатор отметил, что контролировать этот коридор будут в том числе пограничники ФСБ. Они и проверят и характер "пассажиров и грузов", считает сенатор Климов.

"В документе не конкретизируются эти понятия, но сам дух соглашения говорит о том, что это должны быть мирные передвижения, способствующие дипломатическому разрешению конфликта, а не перегруппировка сил для его эскалации", – подчеркнул сенатор.

При этом, указал собеседник, "с военной точки зрения Турции нет необходимости пользоваться такими сухопутными коридорами, чтобы переместить куда-то какие-то свои специальные грузы и "специальных людей". Что касается возможного появления каких-либо турецких представителей, то Азербайджан – суверенное государство и вправе пригласить к себе кого угодно, отметил Климов.

"Но в соответствии с международным правом миротворцы – это люди, которые находятся на линии разделения конфликтующих сторон с согласия обеих этих сторон, следовательно, и Армении тоже. Невозможно себе представить, что Ереван согласится на турецкое присутствие", – подчеркнул парламентарий.

Коллега Климова, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин уверен, что "попытки втиснуть турок в миротворческий процесс будут предприниматься, судя по заявлению президента Азербайджана". Москве ни в коем случае этого нельзя допустить, учитывая роль Турции в истории армянского народа, подчеркнул депутат. "Мы вряд ли сможем воспрепятствовать азербайджанской стороне разместить на своей территории турецких военных, – сказал Затулин газете ВЗГЛЯД. – Но это будет не миротворческий контингент, а по сути оккупационные войска, и никаких полномочий в сфере миротворчества они иметь не должны".

"Да, остановка войны стала безусловным достижением российской политики, но теперь надо четко выдержать нашу позицию: никаких других миротворцев, кроме наших, в регионе быть не должно", – отметил замглавы думского комитета.

Более того, указал Затулин, задачей российского корпуса будет недопущение обстрелов Степанакерта со стороны города Шуша, который теперь контролируется Азербайджаном, и с занятых азербайджанцами территорий вокруг Лачинского коридора. "Только Россия может отследить наличие наемников-террористов на территории Азербайджана. Если эти наемники под видом миротворцев попытаются проникнуть в зону конфликта в Нагорном Карабахе, их надо без разговоров уничтожать", – потребовал депутат.

Примечательно, что практически в унисон с российским депутатом во вторник вечером в парламенте Франции выступил и министр иностранных дел республики Жан-Ив Ле Дриан. Он предостерег Эрдогана от вмешательства в ситуацию в Карабахе, сообщает ТАСС. "Мы считаем важным, чтобы Турция абсолютно четко соблюдала согласованное перемирие, поскольку в противном случае она рискует столкнуться с усилением санкций, которые могут быть приняты в отношении нее", – заявил главный французский дипломат.

Андрей Самохин, Ирина Яровая