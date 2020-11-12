И когда на море качка, и не видно ничего

Экипажи противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработали посадки на палубу корветов «Бойкий» и «Стерегущий».

За время проведения учений вертолетчики совершили более 30 посадок на корабли – как в дрейфе, так и на ходу. Часть тренировок прошла в темное время суток.

Посадки на корабли – наиболее сложный вид подготовки летного состава, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. Сначала пилоты отрабатывают аэродромные полеты, дальше маршрутные и только после этого допускаются к посадкам на корабли.

В свою очередь ночные полеты занимают особое место в программе подготовки. Каждый пилот должен обладать навыками управления вертолетом в условиях ограниченной видимости, когда необходимо выполнить полетное задание, осуществить безопасную посадку на палубу, ориентируясь исключительно по приборам.

В рамках учений вертолетчики отработали также тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника. Кроме того, были проведены облеты корветов с целью проверки их радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)