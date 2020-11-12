Как автомат Калашникова: Путин рассказал про ядерные силы РФ

Путин рассказал о новейшем защищенном пункте управления ядерными силами

Новый пункт управления ядерными силами РФ обладает практически абсолютной защитой и исключительно высоким запасом прочности, рассказал президент России Владимир Путин. Он также заявил, что всё российские оборудование, техника и связь систем управления ядерными силами должны и впредь быть современными, но в то же время - «простыми и надёжными, как автомат Калашникова».

В России создан уникальный пункт управления ядерными силами, заявил глава государства Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны, федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса в Сочи.

На встрече также присутствовали глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, заместитель председателя правительства по вопросам ОПК Юрий Борисов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и другие.

«На завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким», - пояснил Путин.

Он также призвал, чтобы российские оборудование, техника и связь систем управления ядерными силами были современными, но в то же время - «простыми и надёжными, как автомат Калашникова». Путин также указал на необходимость повышения живучести систем управления.

«От живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит, причём это нужно обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара», - пояснил президент России.

Создание нового пункта управления ядерными силами в России особенно актуально на фоне тех военных принципов, которыми руководствуется американская сторона, приводит РИА «Новости» комментарий главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко.

«В США в настоящее время активно реализуется концепция мгновенного глобального удара, которая предусмотрена, в том числе, и для того, чтобы в определенной ситуации попытаться нанести обезоруживающий удар по объектам системы государственного и военного управления РФ», - детализировал эксперт.

Днем ранее Путин заявил, что ядерная триада по-прежнему является главной гарантией военной безопасности России. «А если смотреть шире, то и глобальной стабильности», - добавил политик.

По его словам, этот баланс является средством сдерживания от нападения на Россию со стороны других стран.

При этом, глава государства отметил, что расширение НАТО около российских границ, а также снижение порога использования ядерного оружия Соединенными Штатами, указывающими Россию своим главным противником, создает новые вызовы.

Путин напомнил и про деградацию системы контроля над вооружениями - выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также Договора по открытому небу и шаткость соглашения в области ограничения стратегических наступательных вооружений.

На фоне всех имеющих место внешних рисков президент России пообещал и далее модернизировать стратегические ядерные силы, доля современных вооружений в которых составляет уже 82%.

В настоящее время Россия и США решают вопрос продления СНВ-3, который был подписан в 2010 году. Договор предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений.

По нему Москва и Вашингтон взяли на себя обязательство сократить ядерные боевые заряды до 1550 единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет, которые размещены на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках - до 700 единиц. Договор заключался на 10 лет. 5 февраля 2021 года срок его действия истекает.

Стоит напомнить, что одно из самых приоритетных направлений США в сфере национальной обороны - это также модернизация стратегических ядерных сил.

При нынешнем президент Дональде Трампе было принято решение потратить $1,2 трлн в течение следующих 30 лет для модернизации своего ядерного арсенала и поддержания стратегических ядерных сил на требуемом уровне боевой готовности. Планируемые мероприятия затронут все составляющие американской ядерной триады.

В военно-воздушных силах поступит на вооружение перспективный новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который сможет применять как ядерное, так и обычное вооружение в любой точке земного шара.

Кроме того, ВВС США планируют полностью заменить все 400 с лишним устаревающих межконтинентальных баллистических ракет «Минитмен-3» на новый перспективный носитель.

Рафаэль Фахрутдинов