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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ задействовало тяжелые "Русланы" для переброски миротворцев в Карабах

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Cамолет Ан-124
Cамолет Ан-124.
Источник изображения: Internet

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Еще 8 военно-транспортных самолетов прибыли в среду в Армению в рамках переброски российского миротворческого контингента в Нагорный Карабах, сообщило Минобороны РФ.

"Самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили более 120 военнослужащих, бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения. Личный состав приступил к разгрузке материальных средств, бронетранспортеров и автомобильной техники", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ан-124 "Руслан" - самый крупный и грузоподъемный самолет в мире.

Военные сообщили, что после разгрузки на аэродроме Эребуни миротворцам предстоит трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в городе Горис.

В среду на брифинге начальник главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской сообщил, что за сутки 27 самолетов Военно-транспортной авиации с подразделениями 15-ой миротворческой бригады и техникой приземлились в Армении.

Основная часть российских военно-транспортных самолетов с миротворцами прибывает в Армению через воздушное пространство Азербайджана, следует из данных сайта Flightradar24. При этом зафиксирован, по меньшей мере, один пролет Ил-76 через воздушное пространство Грузии. Этот самолет вылетал с аэродрома в Моздоке.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 МСК 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия разворачивает в Нагорном Карабахе миротворческий контингент - 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Шестнадцать российских наблюдательных постов будут выставлены вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, сообщил в среду на брифинге Рудской. По его словам, российские миротворцы уже взяли под контроль Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

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