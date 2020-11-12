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РИА Новости

"Заклятые враги". Эксперты оценили эффективность РЛС "Небо-У" против F-35

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Экран РЛС
Экран РЛС.
Источник изображения: © Depositphotos / vchalup2

В Китае назвали "заклятым врагом" американских F-35 российскую РЛС. В эфире радио Sputnik о возможностях радиолокационной станции "Небо-У" рассказали военные эксперты Алексей Подберезкин и Виктор Баранец.

Россия обладает всеми возможностями, чтобы сбивать американские боевые самолеты пятого поколения, пишет китайский портал Sina.

Как отмечают эксперты, истребитель F-35 обладает высокой скрытностью и мощной способностью проникновения к цели, однако Россия разработала "заклятого врага" для этого самолета – радиолокационную станцию (РЛС) метрового диапазона "Небо-У".

Специалисты отметили, что эта РЛС способна обнаруживать летящие цели на высоте 75 тысяч метров и на расстоянии 600 километров. После обнаружения истребитель можно будет отследить и перехватить с помощью ЗРК С-400 или самоходного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

"В целом, Россия сейчас обладает самыми современными радарами и множеством боеспособных ракет. Ее сеть противовоздушной обороны можно охарактеризовать как очень плотную", – заключили авторы статьи.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал публикацию.

"Китайцы абсолютно правы. Самолеты F-35 – это истребители-бомбардировщики пятого поколения, маневренные, и, по сути, это основная ударная мощь Соединенных Штатов и НАТО с точки зрения средств воздушно-космического нападения. Их сделали несколько тысяч, и они оказались далеко не во всем безупречны, особенно по стоимости. Китайские аналитики также правы в том, что наша РЛС метрового диапазона очень эффективна. Я был на заводе, где проходило испытание этой РЛС. Антенна, например. Ее даже трудно описать, это огромный размах крыльев. Но главное – это тактико-технические данные. Она может обнаруживать любые цели с минимальным отражением поверхности. Речь идет даже не о метрах, а о дециметрах. Поэтому, конечно, она будет обнаруживать F-35, причем гарантированно. Она и на испытаниях это показала", – рассказал Алексей Подберезкин.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец, в эфире радио Sputnik также высказал мнение по поводу "заклятого врага" американских F-35.

"Надо сказать, что американцы с невероятной навязчивостью рекламируют свой F-35. Более того, даже выкручивают руки тем странам, которые отказываются закупать такие самолеты. Кроме того, летчики, которые летают на F-35, все время жалуются на очень серьезные недостатки этого самолета. Это первое. Что касается нашей РЛС, то она принадлежит к классу совершенно новых. Она очень "глазастая". Здесь все просто – раньше увидел, значит, победил. Это чрезвычайно важно в этой ситуации. Конечно, нам приятно, что китайцы похвалили наше оружие. Они делают это регулярно, кстати. Китай сегодня на первом месте по закупке российских вооружений", – отметил Виктор Баранец.
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-35
Небо РЛК
С-400 Триумф
Проекты
NATO
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