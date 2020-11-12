Federación de Periodistas del Perú (Перу): у России есть альтернативы «самолету-невидимке», который Украина планирует продать Перу

Автор пишет о скандале вокруг закупки далекой латиноамериканской страной Перу украинских самолетов. Много чести Киеву она не приносит — с украинской стороны наблюдается вопиющий непрофессионализм и коррупция, которые превратили Ан-178 в «самолет-невидимку». Когда стало непонятно, увидит ли Перу эти машины, на сцене появился конкурент из РФ.

После выявленных нарушений правительство Перу приостановило исполнение контракта на куплю-продажу вышеупомянутого самолета, поскольку стране невыгодно приобретать несоответствующий международной сертификации аппарат. В июне 2020 года бывший посол Украины Игорь Тумасов подтвердил отсутствие международного сертификата, и был уволен президентом Украины Владимиром Зеленским.

Россия обновила версии тяжелых самолетов Ил-76 и среднего самолета Ил-112, представляющих собой реальную альтернативу самолету Ан-178, который Украина намерена продать Перу за 65 миллионов долларов США для министерства внутренних дел южноамериканской страны.

Договор по поставке самолета в Андскую страну был сорван после ряда нарушений в переговорном процессе, как то:

- Самолет не имеет международной сертификации, из-за чего не было зарегистрировано ни одной продажи летного аппарата на экспорт. Более того, нет информации о выполнении летных часов, необходимых для получения вышеупомянутой сертификации.

- Присутствие на подписании контракта на покупку и продажу вышеупомянутого самолета генерала Альфредо Вильдосо Рохаса, являвшегося главой полицейской авиации, в отношении которого проводилось расследование в связи с делом о коррупции, связанным с приобретением 35 тысяч масок и другого оборудования для обеспечения биобезопасности сотрудников Управления полицейской авиации на сумму, эквивалентную примерно 558 479 долларов, и который сейчас находится в тюрьме по решению Первого следственного суда Кальяо.

- Покупка воздушного судна осуществляется вне рамок Закона о государственных контрактах посредством директивы, утвержденной 27 декабря 2018 года, и Верховного декрета, в котором указано, что покупка данного летательного аппарата продиктована национальными интересами страны, без включения антикоррупционной оговорки в договор купли-продажи.

- Заявления тогдашнего генерального директора конгломерата предприятий Украины "УкрОборонПром"Павла Букина о том, что Перу может стать "первым испытательным полигоном для нового грузового самолета", созданного в госкомпании "Антонов", которая якобы выиграла тендер в Перу.

- Увольнение Айвараса Абромавичюса с поста генерального директора "УкрОборонПром", который на короткое время сменил своего предшественника Павла Букина и который в интервью украинскому "24 каналу" прокомментировал, что за пять лет предприятие "Антонов" не произвело ни одного самолета, и уточнил, что Ан-178 для Национальной полиции Перу - один из пяти самолетов, которые находились в производстве. По информации украинской прессы, он также был причастен к коррупционным схемам на Украине.

- Проблемы, с которыми сталкивается Украина в приобретении комплектующих российского производства, необходимых для выпуска данного типа самолетов; замена и адаптация этих деталей на детали западного и украинского производства, период испытаний которых начнется в конце 2020 года, что подразумевает около 1800-2000 летных часов в год и наличие около 5 прототипов, которыми не располагает украинская сторона. Все это необходимо для обеспечения пригодности самолета в пределах страны происхождения и для получения сертификации, необходимой для его экспорта, не говоря уже о летных испытаниях на территории страны, которая намерена его приобрести: взять, к примеру, Перу, страна, которая отличается глубоким рельефом. При этом, официально не сообщалось, что якобы имеющийся в распоряжении Украины Ан-178 выполняет необходимые для проведения испытаний летные часы, и что в этой стране для этого имеется необходимый минимум вышеуказанных прототипов, что действительно внушает большое недоверие.

- Спорная форма оплаты. Сообщается, перуанская сторона уже выплатила аванс в размере 30% от стоимости, что эквивалентно примерно 19,2 миллиона долларов, штрафные санкции за просрочку поставки в срок (от одного до двух месяцев) составляют всего 5 тысяч долларов в месяц, что является чудовищно низким штрафом для подобной закупки. Если бы задержка поставки достигла 12 месяцев, то штраф составил бы 70 тысяч долларов. Это слишком благоприятные условия для украинской стороны, поскольку в международной практике при таком виде переговоров штраф за каждый день просрочки составляет 0,10% от стоимости контракта.

- Риск того, что договор будет признан недействительным в случае, если стороны примут такое решение или одна из них примет одностороннее решение в связи с нарушением некоторых пунктов дефектного договора, не выгоден перуанской стороне, так как она не сможет вернуть средства, уже перечисленные украинской стороне.

Процедура приобретения "самолета-невидимки" Ан-178 началась в 2019 году во время срока тогдашнего главы Министерства внутренних дел Карлоса Морана, который утвердил кандидатуру генерала полиции Орландо Веласко Мухики и командующего Мигеля Уамана Рейеса на поездку в Украину для участия на военной выставке, где они могли наблюдать испытательный полет Ан-178.

После вышеупомянутых нарушений правительство Перу приостановило исполнение контракта на куплю-продажу вышеупомянутого самолета, поскольку стране невыгодно приобретать несоответствующий международной сертификации аппарат. В июне 2020 года о проблемах летательного средства заявил бывший посол Украины Игорь Тумасов, который также был уволен президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что в Перу и Украине есть политические элиты, для которых характерна высокая коррумпированность и бесстыдство, из-за чего в странах совершается множество коррупционных преступлений, в которые эти элиты так или иначе вовлечены.

В случае с Ан-178 на самом деле все могло быть прозрачнее, если бы применили Закон о государственных контрактах, с включением антикоррупционных оговорок в договор купли-продажи, с участием военно-воздушных сил Перу, которые в рамках военно-технического сотрудничества между Перу и Россией имеют подготовленных в евразийских державах специалистов, которые знакомы с этими самолетами и свободно владеют русским языком.

Скандал с покупкой Ан-178, как и скандал с вертолетом МИ-8, наводит нас на мысль о том, что Перу и Украина занимаются разработкой международной схемы для совершения оговоренных коррупционных преступлений. По информации альтернативной прессы, освещающей происходящее в самопровозглашенных ЛНР и ДНР на востоке Украины, в случае с южноамериканской страной это преступление является двойным, так как лица, причастные к нему, не только обманывают перуанское население, налоги которых идут на покупку самолета, но и соглашаются финансировать страну с фашистским и неонацистским политическим руководством.

Рикардо Зедано (Ricardo Zedano)