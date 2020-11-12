Редкие для Ливии гусеничные БТР замечены у сил Хафтара

В Ливии впервые за долгое время замечены клоны советских бронетранспортеров БТР-50 - чехословацкие ОТ-62.

#LNA T-55 and BTR-50 belonging to the 298 Tank Battalion, 73 Brigade, being restored and given a new paint job (wich doesnt fit really good on the enviroment). 📸 @Libya_OSINT pic.twitter.com/7yiN8JMY56 — CharlesSupaBack (@_arween__) November 11, 2020

Эти боевые машины наряду с Т-55 находятся на вооружении 298-го танкового батальона 73-й бригады Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

В настоящее время техника восстановлена, когда на нее будет установлено пулеметное вооружение, она будет полностью готова к применению.

"Пятидесятые" и "шестьдесят вторые" с 70-х годов активно применялись в сухопутных войсках Джамахирии. В этом плане ливийская армия мало отличалась от других вооруженных сил арабских государств, где такие "поплавки" пользовались большой популярностью. В соседнем Египте, например, они служат до сих пор.

Во второй половине 80-х на первые роли стали выходить БМП-1, благодаря 73-мм пушке 2А28 "Гром" обладавшие более значительной огневой мощью. Не использовавшиеся гусеничные бронетранспортеры были выведены на базы хранения, где долгие годы ожидали своего часа.

Противоборствующие стороны ливийского конфликта традиционно отдавали предпочтение пикапам, вооруженным крупнокалиберными пулеметами и скорострельными пушками. Они также возвращали в строй старые БТР-60ПБ и БРДМ-2. Иностранные спонсоры поставляли в эту горячую точку разнообразные бронеавтомобили. Теперь к имеющейся колесной технике присоединятся и гусеничные бронетранспортеры-ветераны.

Алексей Брусилов