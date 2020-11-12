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WarSpot

F-35 для ОАЭ официально одобрены

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Источник изображения: warspot.ru

На Ближнем Востоке станет больше «Молний». Вчера, 10 ноября, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США официально подтвердил одобрение продажи истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II в Объединённые Арабские Эмираты.

Если сделка состоится, ОАЭ станут второй после Израиля страной на Ближнем Востоке, вооружённой стелс-авиацией. Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что пакет, который оценивается в $23,37 млрд, включает в себя до 50 истребителей F-35 стоимостью $10,4 млрд, 18 беспилотников MQ-9B стоимостью $2,97 млрд и вооружение для них на сумму до $10 млрд.

Истребитель F-35

Источник изображения: defence-blog.com

До недавнего времени Израиль был единственной страной на Ближнем Востоке, имевшей на вооружении новейшие американские истребители. По договорённостям с США Израиль должен был иметь преимущество в новейших оружейных системах. В сентябре ОАЭ и Бахрейн подписали с Израилем соглашение об установлении дипломатических отношений, что дало Эмиратам возможность закупить новейшие американские самолёты.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Разработка истребителей-бомбардировщиков F-35 началась двадцать лет назад и стоила свыше $400 млрд, что делает её самой дорогостоящей оружейной программой в мире. Всего в рамках программы F-35 планируется собрать порядка 4500 истребителей-бомбардировщиков.

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Страны
Бахрейн
Израиль
ОАЭ
США
Продукция
F-35
MQ-9 Reaper
Компании
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Проекты
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