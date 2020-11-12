В США спорят о военном бюджете на 2021 год

Республиканцы представили свой проект расходов на оборону

Республиканцы в сенате США представили законопроект о бюджетных расходах на $1,4 трлн, из которых почти $700 млрд предполагается выделить на оборону. На что планируют потратиться законодатели и удастся ли согласовать документ в срок, - в обзоре «Газеты.Ru».

Республиканская партия, занимающая большинство в американской сенате, 10 ноября представила свой проект общегосударственных расходов на $1,4 трлн, из которых $696 млрд планируется выделить на оборону. В конгрессе начались напряженные переговоры, и уже прошло несколько дискуссий республиканцев с демократическим большинством в палате представителей, сообщает Defense News.

Правительство США действует в соответствии с временной резолюцией о продолжении работы (continuing resolution, CR) до 11 декабря, и конгресс должен либо принять это соглашение, либо согласовать другой пакет финансирования, чтобы избежать очередного шатдауна (приостановки работы правительства США) в самый разгар утверждения результатов выборов президента, по итогам которых глава Белого дома может смениться.

Сенаторы на данном этапе могут столкнуться с противодействием демократов в палате представителей, которые представили свой проект еще в июле текущего года. И эти два документа серьезно отличаются друг от друга. В частности, республиканцы из сената и демократы из палаты представителей по-разному оценивают необходимое количество истребителей F-35, которое требуется заказать у корпорации Lockheed Martin. Кроме того, разные палаты конгресса насчитывают разные суммы, необходимые для финансирования разведки космического пространства.

Что касается трат на ВМС США, республиканцы хотят сократить на одну единицу (по сравнению с демократами) закупки многоцелевых подводных лодок класса Virginia. А средства, выделяемые на финансирование сетей 5G следующего поколения, наоборот, увеличить - на $19 млн.

В целом, как указывает Defense News, законопроект о бюджете на 2021 год согласован сенатом на двухпартийной основе, то есть демократы, в принципе, не возражали против него. Однако специалисты выражают сомнения, что обе палаты конгресса придут к компромиссу в текущих условиях.

Обсуждение законопроекта совпадает с достаточно напряженным временем в американской политике: Дональд Трамп пытается юридически оспорить возможную победу демократа Джо Байдена на выборах президента. До конца не подсчитаны и голоса на выборах в конгресс, а потому демократы все еще сохраняют надежду на установление контроля над сенатом. В совокупности эти политические факторы осложняют процесс согласования пакета документов о бюджете.

К слову, общее расхождение цифр в проектах, предложенных сенатом и палатой представителей, не выглядит существенным: если республиканцы предлагают потратить $696 млрд, то сумма, запрашиваемая демократами меньше лишь ненамного - $694,6 млрд (при этом общие расходы на 2021 год у демократов $1,3 трлн, у республиканцев - $1,4 трлн).

Однако план демократов предполагает существенно сократить возможности перевода средств Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой - одного из главных проектов Дональда Трампа. Правительство в рамках подобных трат запрашивает $9,5 млрд, тогда как демократы предполагают допустить на эти нужды лишь $1,9 млрд.

На что хотят потратить деньги сенаторы

Вооружение и военная техника ВВС. Сенат предполагает профинансировать закупку в общей сложности 96 истребителей F-35 в 2021 финансовом году, что на 17 самолетов больше, чем в запросе Пентагона, и на пять больше, чем в предложении комиссии палаты представителей. Сенат добавляет около $1,7 млрд на закупку 12 F-35A для ВВС и пять F-35C для Корпуса морской пехоты и ВМС.

Хотя законопроект в полном объеме финансирует программу по созданию стратегических бомбардировщиков B-21, многие другие основные программы развития ВВС США были немного сокращены. Финансирование одной из важнейших и приоритетных программ - Advanced Battle Management System (система управления боем) - сократилось с $302 млн до $208 млн. В качестве причины сокращений комитет сената сослался на ее «плохое обоснование». Об учениях ВС США с использованием элементов этой системы ранее писала «Газета.Ru».

Перспективная программа ВВС США Next Generation Air Dominance (NGAD, Воздушное превосходство нового поколения) также пострадала, несмотря на получивший широкое признание первый полет полномасштабного самолета-демонстратора, о котором сообщалось в сентябре.

«Газета.Ru» ранее информировала о подробностях этого события.

Военно-воздушные силы США требовали $1 млрд в 2021 финансовом году для продолжения реализации программы NGAD - набора пилотируемых и беспилотных технологий превосходства в воздухе, который может включать истребитель 6-го поколения. Однако комитет решил сэкономить около $70 млн на NGAD.

Вооружение и военная техника ВМС США. В законопроекте предусмотрены деньги на закупку девяти кораблей, хотя некоторые утверждают, что их всего восемь, поскольку десантный транспорт-док типа «Сан-Антонио» LPD-17 уже приобретен. Общая сумма составляет примерно $21,35 млрд, что на $1,44 млрд больше, чем запрос президента, но меньше, чем законопроект палаты представителей США.

В это число входит одна атомная многоцелевая подводная лодка (на одну меньше, чем указано в счете палаты представителей, но соответствует тому, что запрашивала администрация), фрегат класса Constellation (фрегат нового поколения, создаваемый в рамках программы FFG(X)), два эсминца и два буксирно-спасательных корабля.

Законопроект сената также предусматривает закупку девяти патрульных самолетов P-8A Poseidon и четырех палубных самолетов дальнего радиолокационнного обнаружения E-2D Advanced Hawkeyes, а также 24 истребителей F/A-18 Super Hornet.

Технологии 5G. Законопроект полностью профинансировал бюджетный запрос Пентагона в размере $449 млн на оборонные проекты 5G, что на $19 млн больше, чем предполагает палата представителей. В обосновании своего бюджета палата представителей сослалась на «историческое недоисполнение» рекомендованных ранее $430 млн.

Пентагон работает с промышленностью над множеством текущих экспериментов с 5G, которые проводятся на военных базах по всей стране. Военное ведомство США недавно заключило контракты на $600 млн для выполнения работ в этой сфере.

Орбитальная группировка космических аппаратов. Законопроект также усиливает разочарование членов палаты представителей по поводу того, как будет финансироваться новая группировка спутников для обнаружения и сопровождения образцов гиперзвукового оружия.

Хотя технически это была программа агентства по противоракетной обороне, экс-замминистра обороны США по исследованиям и разработкам Майк Гриффин настаивал, чтобы создание космической системы слежения за гиперзвуковыми баллистическими целями (Hypersonic Ballistic Tracking Space Sensor, HBTSS) финансировалось через Агентство космического развития.

Руководители обоих агентств настаивали, чтобы программа оставалась в собственности Агентства по противоракетной обороне (MDA), но законодатели решили иначе. В бюджете MDA не было выделено денег на HBTSS, а в бюджет Агентства космического развития было включено $20 млн на разработку данной системы.

В июне подразделение стратегических сил комитета палаты представителей по делам вооруженных сил пригрозило передать MDA из ведома заместителя министра обороны по исследованиям и инженерным работам заместителю министра обороны США по вопросам закупок и содержания.

Хотя законопроект сената США в этом плане не заходит так далеко, он добавляет дополнительные $140 млн незапрашиваемого финансирования на HBTSS, включая $20 млн, перечисленных Агентству космического развития.

Более того, сенаторы потребовали, чтобы агентства отчитались о своей стратегии создания HBTSS и полностью профинансировали программу в своих будущих бюджетных предложениях.

Ранее «Газета.Ru» писала, что американский оборонно-промышленный комплекс вряд ли пострадает от итогов президентских выборов в США. Кто бы и когда не занял Белый дом, военные расходы страны не будут существенно изменены, считают главы крупных американских оборонных предприятий.

Несмотря на множество прогнозов об оборонных бюджетах на 2021 год, независимо от того, кто контролирует Белый дом, американская промышленность уверена в неизменной приверженности Пентагона дальнейшей модернизации Вооруженных сил США.

В общем, в любом случае партийные разногласия в США не приведут к кардинальной переориентации системы взглядов на оборонные расходы. Все основные векторы развития и программы американского ОПК будут сохранены, считают американские военные специалисты.

Михаил Ходаренок