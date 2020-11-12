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Военно-промышленный курьер

Для инвалидов сделают инновационные протезы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг «Технодинамика» в 2021 году начнет серийное производство бионических протезов руки, выполненных полностью из отечественных компонентов, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Там отметили, что искусственная рука из металла и полиуретана воспроизводит основные движения кисти, не боится пыли и влаги и работает до трех дней без подзарядки.

«В дальнейшем мы планируем адаптировать протезы и использовать их уже здоровым человеком в сложных и опасных производственных операциях на предприятиях ОПК. Например, при дистанционной работе с огне- и взрывоопасными составами или в агрессивной среде», - заявил генеральный директор холдинга Игорь Насенков, которого цитирует пресс-служба Ростеха.

Протез будет производить АО «НПП «Краснознаменец», пишет Интерфакс.

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Компании
Ростех
Технодинамика
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