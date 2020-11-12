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РИА Новости

"Важный элемент". Военный эксперт о пункте управления ядерными силами

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Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник".
Источник изображения: © Минобороны РФ

Владимир Путин сообщил о создании в России нового пункта управления стратегическими ядерными силами, обладающего "практически абсолютной защитой". В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов подчеркнул необходимость подобного пункта.

Президент Владимир Путин сообщил о завершающем этапе создания нового пункта управления стратегическими ядерными силами России.

"Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами", – сказал президент на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

По словам российского лидера, запас прочности пункта будет "исключительно высоким".

Путин потребовал обеспечить живучесть систем управления стратегическими ядерными силами даже при нанесении по ним ядерного удара.

Президент отметил, что сейчас такие системы в РФ в хорошем состоянии, но "какими бы современными и передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя". "Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра", – добавил Путин.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям 21 века Иван Коновалов подчеркнул важность создания подобного пункта управления.

"Для стратегических ядерных сил РФ, как и любой другой ядерной державы, важнейшим моментом является их живучесть. Наличие такого пункта управления усиливает живучесть ядерных сил. Понятно, что ядерные силы России – это, прежде всего, силы сдерживания. И мало кто верит, что они будут применены, поскольку понятно: если они будут применены, то это будет взаимное уничтожение противников с помощью ядерных сил. Тем не менее, их устойчивость, их живучесть – это важный элемент общей обороноспособности страны. Поэтому системе управления, системе обеспечения ядерными силами, действительно уделяется серьезное внимание. Все это – важные элементы. Хотел бы обратить внимание, что даже в самые тяжелые времена, когда у нас были огромные проблемы с военным бюджетом, тем не менее, ядерные силы были всегда в приоритете. Поскольку все понимают: пока они есть, нам гарантирована безопасность наших границ", – сказал Иван Коновалов.

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Россия
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Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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