"Важный элемент". Военный эксперт о пункте управления ядерными силами

Владимир Путин сообщил о создании в России нового пункта управления стратегическими ядерными силами, обладающего "практически абсолютной защитой". В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов подчеркнул необходимость подобного пункта.
Президент Владимир Путин сообщил о завершающем этапе создания нового пункта управления стратегическими ядерными силами России.
"Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами", – сказал президент на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
По словам российского лидера, запас прочности пункта будет "исключительно высоким".
Путин потребовал обеспечить живучесть систем управления стратегическими ядерными силами даже при нанесении по ним ядерного удара.
Президент отметил, что сейчас такие системы в РФ в хорошем состоянии, но "какими бы современными и передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя". "Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра", – добавил Путин.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям 21 века Иван Коновалов подчеркнул важность создания подобного пункта управления.