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ТАСС

Российские саперы обезвредили в Сирии свыше 105 тыс. взрывоопасных предметов

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Российские саперы
Российские саперы.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

За пять лет очищены, в частности, 1 410 км автодорог и 12 км железнодорожных путей

ДАМАСК, 11 ноября. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. га территории Сирии и свыше 17 тыс. зданий очищены от взрывоопасных предметов российскими саперами за пять лет. Об этом сообщил в среду руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

"Российскими саперами очищено от взрывоопасных предметов 6 533 га территории, 1 410 км автомобильных дорог, 12 км железнодорожных путей и 17 139 зданий и сооружений. Обнаружено и обезврежено 105 197 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев на Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Он напомнил, что на базе Центра разминирования Воруженных сил Сирии - филиала Международного противоминного центра ВС РФ в городе Хомс российскими специалистами подготовлены 1 245 сирийских саперов.

"Сирийским коллегам переданы современные средства инженерной разведки и разминирования", - добавил руководитель штаба.

В открывшейся в Дамаске конференции принимают участие делегации из 27 государств, в том числе России, Китая, Ирана, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Омана и Пакистана, а также представители ООН и 12 неправительственных организаций. Перед форумом стоит задача выработать программу практических шагов по возвращению на родину более 6,5 млн сирийских беженцев, большинство из которых находятся в соседних странах.

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Пакистан
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