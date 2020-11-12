Войти
ТАСС

Минобороны РФ показало карты размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе

73
0
0

Территорию разделят на две зоны ответственности - "Север" и "Юг", на которых установят 16 наблюдательных пунктов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны России предоставило ТАСС карты, на которых обозначено, где будут размещаться миротворцы в Нагорном Карабахе.


Карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Источник: ТАСС

Согласно им, эта территория будет разделена на две зоны ответственности - "Север" и "Юг", на которых будут размещены 16 наблюдательных пунктов. Миротворцы будут проводить патрулирование по двум маршрутам. В районе Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах и Армению, планируется разместить шесть временных наблюдательных постов.

Размещение мотострелковых батальонов планируется в Степанакерте и Мардакерте.

Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Как уточнили в ведомстве, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
28.09.2020
Вооруженные силы РФ впервые применили огнеметную систему ТОС-2 на учениях "Кавказ-2020"
23.09.2020
Активная оборона
30.08.2018
Во сколько обходятся России военные базы за рубежом
15.11.2017
В ходе совместной тренировки ВВС и ПВО РФ и Армении уничтожены цели на высотах до 5 км
30.09.2016
«Искандер» проехал мимо Беларуси
12.10.2009
Штурмовики Су-25 еще послужат
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 22:16
  • 3
Ракетные комплексы "Искандер" впервые применены армянскими войсками
  • 11.11 21:05
  • 190
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 11.11 19:34
  • 42
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 11.11 19:32
  • 78
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 11.11 19:25
  • 1
Алиев: Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября, Кельбаджарский район - до 15 ноября, Лачинский район - до 1 декабря
  • 11.11 15:58
  • 3
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 11.11 14:21
  • 4
В России придумали нейропроцессор, способный потеснить NVidia
  • 11.11 11:57
  • 2
France Inter (Франция): почему Россия стремится шпионить за НАТО?
  • 11.11 05:35
  • 52
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 10.11 20:45
  • 5
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 10.11 11:06
  • 3
Россия с 06:00 приступает к развертыванию в Карабахе миротворцев параллельно с выводом армянских сил - Минобороны РФ
  • 10.11 09:30
  • 1
Вернуть легче, чем Донбасс: в Киеве высказались о Крыме
  • 10.11 08:48
  • 1
Главный конструктор рассказал об улучшенных характеристиках нового Ил-76МД-90А
  • 10.11 05:28
  • 163
Нет системы: почему турецкие беспилотники поражают "Панцири"
  • 10.11 02:41
  • 4
В ожидании чуда