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Российская газета

В Карелии летчики ЗВО провели воздушный бой

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В Карелии летчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отработали элементы высокоманевренного воздушного боя. Полеты выполнялись на предельно малых, малых и больших высотах.

Об этом сообщает пресс-служба ЗВО. На видео, снятом из кабины истребителя, можно понаблюдать за полетами. Приемы ведения воздушного боя, перехват самолетов "противника", а также их поражение экипажи продемонстрировали на новейших сверхзвуковых истребителях Су-35С. А еще они сами уходили от средств поражения условного неприятеля.

В ходе полетов летчики взаимодействовали с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями объединения.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
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