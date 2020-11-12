В.Путин провел совещание, посвященное вопросам оснащения Вооруженных Сил новыми системами управления

ЦАМТО, 11 ноября. Президент России Владимир Путин провел совещание с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК, посвященное вопросам оснащения Вооруженных Сил новыми системами управления.

Ниже вступительное слово В.Путина на совещании приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы продолжаем нашу работу, и сегодня обсудим, как идет оснащение Вооруженных Сил новыми системами управления, прежде всего стратегическими ядерными силами – системами управления стратегическим ядерным оружием.

Совершенно очевидно, что от того, насколько устойчиво, эффективно и надежно в любой ситуации будут работать эти системы, весь контур управления, напрямую зависит боеготовность ядерной триады, в целом способность армии и флота адекватно и быстро ответить на потенциальные военные угрозы.

Отмечу, что за последние годы было многое сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне.

Так, существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки. Возросло качество такого важнейшего параметра, как помехоустойчивость.

Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения.

Важно, чтобы все оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надежными, как автомат Калашникова; чтобы они последовательно, планово обновлялись, а в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения.

На что хотел бы, уважаемые коллеги, обратить особое внимание.

Первое. Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления. Мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет, и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит, причем это нужно обеспечить даже в случае нанесении ядерного удара.

Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе – стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким. Давайте сегодня тоже об этом поговорим.

Второе. Следует постоянно проверять эффективность основных компонентов систем управления стратегическими ядерными силами на командно-штабных учениях и других мероприятиях, включая уже ставшие регулярными внезапные проверки боеготовности триады.

Третье. Необходимо продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими ядерными силами. Мы говорим о том, что сейчас делаем то, что нужно, они у нас в хорошем состоянии. Но какими бы современными, передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя, и мы с вами это хорошо понимаем. Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра. И прошу в рамках совещания доложить и о долгосрочных планах работы по этому направлению.

Давайте начнем.

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