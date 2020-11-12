Войти
ЦАМТО

В.Путин провел совещание, посвященное вопросам оснащения Вооруженных Сил новыми системами управления

61
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЦАМТО, 11 ноября. Президент России Владимир Путин провел совещание с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК, посвященное вопросам оснащения Вооруженных Сил новыми системами управления.

Ниже вступительное слово В.Путина на совещании приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы продолжаем нашу работу, и сегодня обсудим, как идет оснащение Вооруженных Сил новыми системами управления, прежде всего стратегическими ядерными силами – системами управления стратегическим ядерным оружием.

Совершенно очевидно, что от того, насколько устойчиво, эффективно и надежно в любой ситуации будут работать эти системы, весь контур управления, напрямую зависит боеготовность ядерной триады, в целом способность армии и флота адекватно и быстро ответить на потенциальные военные угрозы.

Отмечу, что за последние годы было многое сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне.

Так, существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки. Возросло качество такого важнейшего параметра, как помехоустойчивость.

Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения.

Важно, чтобы все оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надежными, как автомат Калашникова; чтобы они последовательно, планово обновлялись, а в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения.

На что хотел бы, уважаемые коллеги, обратить особое внимание.

Первое. Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления. Мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет, и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит, причем это нужно обеспечить даже в случае нанесении ядерного удара.

Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе – стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким. Давайте сегодня тоже об этом поговорим.

Второе. Следует постоянно проверять эффективность основных компонентов систем управления стратегическими ядерными силами на командно-штабных учениях и других мероприятиях, включая уже ставшие регулярными внезапные проверки боеготовности триады.

Третье. Необходимо продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими ядерными силами. Мы говорим о том, что сейчас делаем то, что нужно, они у нас в хорошем состоянии. Но какими бы современными, передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя, и мы с вами это хорошо понимаем. Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра. И прошу в рамках совещания доложить и о долгосрочных планах работы по этому направлению.

Давайте начнем.

<…>

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
06.11.2018
Крепость Россия: как НАТО может противостоять стратегии A2/AD и системе ПВО России? (The National Interest, США)
22.07.2016
Строит ли Россия космический ядерный бомбардировщик? (The National Interest, США)
04.04.2016
Российский ВПК: от автоматов до убийц спутников
29.07.2013
Блеск и нищета Международного Военно-морского салона в Санкт-Петербурге
15.11.2010
О перевооружении армии РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 22:16
  • 3
Ракетные комплексы "Искандер" впервые применены армянскими войсками
  • 11.11 21:05
  • 190
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 11.11 19:34
  • 42
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 11.11 19:32
  • 78
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 11.11 19:25
  • 1
Алиев: Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября, Кельбаджарский район - до 15 ноября, Лачинский район - до 1 декабря
  • 11.11 15:58
  • 3
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 11.11 14:21
  • 4
В России придумали нейропроцессор, способный потеснить NVidia
  • 11.11 11:57
  • 2
France Inter (Франция): почему Россия стремится шпионить за НАТО?
  • 11.11 05:35
  • 52
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 10.11 20:45
  • 5
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 10.11 11:06
  • 3
Россия с 06:00 приступает к развертыванию в Карабахе миротворцев параллельно с выводом армянских сил - Минобороны РФ
  • 10.11 09:30
  • 1
Вернуть легче, чем Донбасс: в Киеве высказались о Крыме
  • 10.11 08:48
  • 1
Главный конструктор рассказал об улучшенных характеристиках нового Ил-76МД-90А
  • 10.11 05:28
  • 163
Нет системы: почему турецкие беспилотники поражают "Панцири"
  • 10.11 02:41
  • 4
В ожидании чуда